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Буряк: Менеджменту Шахтера нужно быть скромнее и тише - если бы не было Ахметова, о клубе бы уже все забыли

Премьер-лига
Обновлено

Леонид Буряк высказался о доминировании горняков в текущем сезоне

Буряк: Менеджменту Шахтера нужно быть скромнее и тише - если бы не было Ахметова, о клубе бы уже все забыли

Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк оценил уровень сегодняшнего "Шахтера", который в текущем сезоне сделал золотой дубль.

– "Шахтер" обогнал "Динамо" по выигранным Кубкам Украины и сравнялся с киевлянами по внутренним трофеям. Началась эпоха гегемонии горняков в Украине?

– Это футбол. Неизвестно, как оно будет. То, что есть у "Динамо", никто не отнимет.

– "Горняки" доминируют над "Динамо"?

– В матче "Шахтер" – "Динамо" (1:0) во втором круге УПЛ была равная игра. Я не могу сказать, что дончане переиграли соперника. Был поставлен сомнительный пенальти. Я говорю не о том, попал ли мяч в руку в штрафной, а про фол на Виталии Буяльском перед этим, который не зафиксировали.

"Шахтер" выигрывает – нет вопросов. На здоровье, поздравляю их. "Динамо" идет своим темпом. Чем выше будет конкуренция в УПЛ, тем лучше для нашего футбола.

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– Функционеры "Шахтера" заявляли, что строят самую сильную команду в своей истории. Можно ли сказать, что они уже достигли цели?

– Я не хочу вмешиваться в дела "Шахтера". Я читал высказывания менеджмента дончан, но не думаю, что это так. Они специалисты. Не знаю, что они хотят. Не думаю, что это лучший "Шахтер" в истории.

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Считаю, что им нужно быть немного скромнее и тише. Во всей этой ситуации, если бы не было Рината Ахметова с его пылом и любовью к клубу, о "Шахтере" бы уже все забыли. Следует им успокоиться и хотя бы выиграть группу в Лиге чемпионов или Лигу конференций. А говорить можно все что угодно.

Я с уважением отношусь к "Шахтеру". Когда дончане выступают на международной арене, мы все их поддерживаем. У них талантливая молодежь. Просто в жизни бывает, что все считают игроков талантливыми, а потом, когда они встречаются с соперником высокого уровня в Европе, стыдно на все это смотреть.

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Ринат Ахметов Леонид Буряк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Joelbert (Київ)
16.05.2024 в 21:01
І пасивна агресія так і випирає.
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Комментарии 2
Joelbert (Київ)
16.05.2024 в 21:01
І пасивна агресія так і випирає.
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1
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tekutiev (донецк,Украина)
16.05.2024 в 20:59
а о динамо тоже забудут?
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