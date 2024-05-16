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СМИ: Белик проявлял агрессию к тренерам соперников и в матче с Черноморцем
Белик кричал в адрес одесского коллеги маты и угрозы физического характера
shakhtar.com
Как сообщалось ранее, Комитетом по этике и честной игре УАФ
Тогда по завершении игры произошел конфликт между главным тренером дончан Алексеем Беликом и руководителем динамовской детско-юношеской школы Александром Ищенко. Последний из них утверждает, что, выскочив из-за спин охранников, которые стояли рядом с судейской бригадой, Белик выкрикивал нецензурные слова и ударил его в грудь.
Как сообщает Sport.ua, такое проявление агрессии у Алексея Белика произошло не впервые.
За десять дней до упомянутого матча тренер "отметился" агрессивным поведением и в Одессе в матче 12-го тура между командами U-19 "Черноморец" и "Шахтер" (1:2).
Рулевой команды гостей решил свое недовольство и чрезмерные эмоции направить на главного тренера "моряков" Анатолия Диденко. Белик начал выкрикивать в адрес одесского коллеги непристойные слова и высказывать угрозы физического характера. Очевидцы его агрессии были шокированы, слыша фразы "Пойдем разберемся - один на один!", "Я тебя перееду!". Из уст крайне агрессивного донецкого тренера раздавались "двухэтажные" маты, которые слышали не только коллеги из обеих тренерских рядов, запасные футболисты команд, четвертый арбитр, но и другие официальные лица. Когда свидетелям инцидента казалось, что финальный свисток сведет его на нет, этого не произошло. Белик также проигнорировал традиционное рукопожатие тренеров после матча.
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