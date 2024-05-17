Степаненко: Круто, что догнали Динамо. Для того мы и работаем, чтобы быть командой №1

Полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко высказался о победе в Кубке Украины, золотом дубле сезона и поддержке болельщиков.

- Тарас, за неделю "Шахтер" завоевывает два трофея. Поделись своими капитанскими эмоциями.

- Это круто, что мы завоевали два трофея! Это стопроцентный показатель этого сезона, поэтому очень приятно, что мы завершаем его с положительными эмоциями, и ребята, которые едут в сборную, смогут отдохнуть, а те, кто меньше играли, смогут в последних двух турах поиграть в футбол для себя. Ведь работает вся команда, но не всегда все играют, поэтому это важно для ребят, которые меньше играли. Задача на сезон уже выполнена, теперь можно немного отдохнуть и готовиться к следующему.

- С 2019 года "Шахтер" не выигрывал Кубок. Было ощущение, что этот трофей пополнит коллекцию "горняков"?

- Это 100 процентов. Понятно, что мы играли на победу, пришли за золотыми медалями и были готовы к победе. Доминировали в матче и, я считаю, полностью переиграли соперника и заслуженно победили.

- Лично для тебя это восьмая победа в Кубке Украины. Что это для тебя значит?

- Что я попал в команду, которая всегда играет за первые места. Очень счастлив, что я здесь и добываю трофеи с клубом. Это очень важно для меня. Но это не так легко: только кажется, что вот "Шахтер", поэтому не сложно выигрывать. На самом деле очень тяжело добывать трофеи каждый год, не терять мотивацию, идти вперед и держать себя в форме несмотря ни на что. Поэтому для меня это очень-очень важно.

- Относительно трофеев. В СМИ много писали, что в случае победы в Кубке "Шахтер" сравняется с "Динамо" именно по количеству украинских трофеев. Ты следил за этой статистикой?

- Я так припоминаю, что это второй раз, когда мы догоняем "Динамо". Тогда немного их отпустили, а сейчас снова догнали. Конечно, об этом пишут, и я слежу. Это очень круто, когда "Шахтер" догоняет "Динамо" по трофеям, это событие историческое для донецкого клуба. Для того мы и работаем, чтобы быть командой номер один в Украине. И пока у нас это получается.

- Хочется также спросить относительно матча. Что можешь сказать об игре и какой момент стал ключевым?

- Думаю, мы хорошо разобрали соперника, и он не показал нам ничего нового: как мы это обсуждали и отрабатывали на тренировках, так все и получилось. В первом тайме они имели один момент, когда один в один выходил, но когда мы забили первый гол, то все стало понятно. Соперник играл в низком блоке и больше рассчитывал на контратаки, поэтому, когда мы забили, им стало намного тяжелее.

- Неотъемлемая часть всех наших побед - болельщики. Какой твой капитанский месседж всем нашим "оранжево-черным" болельщикам?

- Должен сказать, что была действительно очень классная атмосфера, мы соскучились по такой атмосфере, когда практически полный стадион. Много было болельщиков "Шахтера", и я скажу им только слова благодарности за то, что пришли и поддержали нас в такое трудное время. Думаю, это очень важно для ребят, для команды, для клуба. Мы все верим в победу и верим в то, что в следующем сезоне уже больше людей смогут ходить на стадионы, болеть, приходить с детьми и получать эмоции от футбола. Для нас это очень важно, - рассказал Степаненко.