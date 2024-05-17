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Игроки Кривбасса получат премии за бронзовые медали - СМИ
Криворожский клуб гарантировал выход в еврокубки
Фото: ФК Кривбас
Игроки "Кривбасса" получат бонусы, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, руководство криворожского клуба пообещало футболистам дополнительные премиальные за выполнение двух глобальных задач:
- Завоевание медалей УПЛ - "Кривбасс" уже гарантировал себе бронзу в сезоне-2023/24;
- Выход в группу еврокубка - сначала "Кривбасс" сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Затем (в случае поражения) - в плей-офф Лиги конференций.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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