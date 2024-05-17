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Сабо: Будем надеяться на следующий год, что Динамо навяжет конкуренцию Шахтеру
Известный тренер - о концовке чемпионате
ТК Футбол 1/2/3
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о чемпионстве "Шахтера".
"Я еще в начале сезона сказал, что "Шахтер" будет чемпионом. У них состав сильнее всех в Украине. Саша Шовковский молодец, мне понравилось, как он преобразил "Динамо" после Луческу, но у него играет в основном молодежь. Еще работать и работать.
Будем надеяться на следующий год, что "Динамо" навяжет конкуренцию "Шахтеру". Не знаю, закончится война к тому времени или нет. Новости сейчас лучше не читать. Вчера пишут, что русские, сукины дети, захватили Волчанск, сегодня – что наши держат город", - сказал Сабо в комментарии FanDay.
Напомним, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины и завоевал Кубок страны, "Динамо" завоевало серебряные медали.
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