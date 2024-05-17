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Сабо: Будем надеяться на следующий год, что Динамо навяжет конкуренцию Шахтеру

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Известный тренер - о концовке чемпионате

Сабо: Будем надеяться на следующий год, что Динамо навяжет конкуренцию Шахтеру

ТК Футбол 1/2/3

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Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о чемпионстве "Шахтера".

"Я еще в начале сезона сказал, что "Шахтер" будет чемпионом. У них состав сильнее всех в Украине. Саша Шовковский молодец, мне понравилось, как он преобразил "Динамо" после Луческу, но у него играет в основном молодежь. Еще работать и работать.

Будем надеяться на следующий год, что "Динамо" навяжет конкуренцию "Шахтеру". Не знаю, закончится война к тому времени или нет. Новости сейчас лучше не читать. Вчера пишут, что русские, сукины дети, захватили Волчанск, сегодня – что наши держат город", - сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины и завоевал Кубок страны, "Динамо" завоевало серебряные медали.

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Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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1 голосов
Источник:
FanDay
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.05.2024 в 11:50
у нас с каждым годом с футболом всё хуже и хуже --зашли в ЕК и вышли а УПЛ это не интерестно
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
17.05.2024 в 11:50
у нас с каждым годом с футболом всё хуже и хуже --зашли в ЕК и вышли а УПЛ это не интерестно
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Kondor (Веселе)
17.05.2024 в 12:09
Не пытайся юморить.С тебя одессит ,как с меня балерина.
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