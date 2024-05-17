Вадим Деонас: У Динамо поменялась психология, и это отмечают сами игроки

О событиях на финише нынешнего сезона в УПЛ журналисту UA-Футбол рассказал бывший вратарь "Черноморца", "Прикарпатье", СК "Николаев", "Борисфена", "Таврии" и киевского "Арсенала" Вадим Деонас.

– Прошлый, 28-й тур, Премьер-лиги был достаточно насыщенным на интересные результаты во многих матчах. Однако наибольшее внимание было приковано к центральному поединку "Шахтер" - "Динамо", в котором сильнее оказалась донецкая команда. Оправдал ли матч ваши ожидания?

– Это была игра на результат. Все понимали, что она будет тяжелой, вязкой. Так оно в итоге и произошло. Знаете, когда идет какая-нибудь игра, я в силу своего бывшего амплуа и специфики нынешней тренерской работы всегда слежу и отмечаю работу голкиперов. Сколько сейвов сделали в этом матче динамовец Бущан и донетчанин Ризнык? Практически ничего не сделали. Сама игра была где-то в середине поля, на перехват, на быстрые контратаки. Как говорится, игра проходила без ворот. Это подтверждает и статистика, указывающая на очень низкое количество ударов по воротам. А что касается пенальти, то да, он был – защитник "Динамо" сыграл рукой. Хотя могу сказать, что обороняющийся игрок не имеет права отворачиваться от мяча. Впрочем, каким бы неоднозначным для кого-то ни казался упоминавшийся пенальти, счет на табло. Помнится, еще Валерий Лобановский как-то говорил, что именно результат на табло - самое красивое в футболе. Приятно, что в украинском классическом не было никаких скандалов, и все закончилось хорошо. Не так, как в игре этих команд в чемпионате U-19.

- Многие специалисты считают, что "Динамо" потеряло чемпионство еще осенью, когда недобрало много очков. Согласны?

– Когда в команде был Мирча Луческу, в большей части осеннего отрезка чемпионата динамовцам было сложно рассчитывать на борьбу за золото. Если бы руководство "Динамо" приняло решение поменять румына на Александра Шовковского раньше, то у клуба было бы больше шансов на первое место. Хотя ни для кого не секрет, что после поражения от "Полесья" Луческу разговаривал с руководством по поводу своего желания уйти. Так, как начало играть "Динамо" после того, как его возглавил Шовковский, команда должна была бы играть всегда. При нем динамовцы на протяжении дистанции в восемнадцать матчей проиграли всего дважды, причем однажды - "Шахтеру". В киевской команде поменялась психология, о чем говорят все, даже сами футболисты. Да, может, они играют не так ярко, как хотелось бы, но тот факт, что с каждым матчем к ним приходит уверенность и они с каждым туром прибавляют, видно невооруженным глазом.

- После событий прошлого тура стало ясно, что несмотря на результаты двух заключительных матчей третье место, а значит, и участие в Лиге Европы гарантировал себе "Кривбасс". Как считаете, могли ли криворожцы, в осенней части чемпионата длительное время лидировавшие, побороться за чемпионство?

- Считаю, что нет. Как по составу, так и по игре. Да, при Юрии Вернидубе криворожская команда совершила немалый скачок вверх, но сразу было понятно, что за чемпионское звание будет бороться "Шахтер", конкуренцию которому будет составлять "Динамо".

– На сегодняшний день сразу три команды претендуют на две еврокубковые путевки – "Днепр-1", "Рух" и "Полесье". Сыграв в предыдущем туре по-разному, они максимально обострили заочную борьбу между собой.

- В играх за еврокубковую зону нужен опыт, а такой опыт имеет только "Днепр-1", поэтому, по моему мнению, "Рух" и не смог переиграть "Оболонь". У "Полесья" несколько другая история: в команде много опытных игроков, но она очень многое потеряла зачетных баллов в начале весенней части сезона. Мне кажется, что в концовке сезона-2023/24 последовательность итоговых мест в упомянутой тройке будет такой: "Днепр-1", "Полесье", "Рух".

- Из года в год "Колос" достигал хороших результатов в итоговой таблице УПЛ, однако начиная с марта этого года команду будто кто-то сглазил и она вплотную приблизилась к зоне переходных игр. Что вы думаете по этому поводу?

– В "Колосе" подобрался довольно неплохой коллектив игроков, но это пока не дает результата. Но как мы видим, руководство сменило главного тренера, и это может дать толчок для хорошего окончания сезона.

– Что думаете о будущем "Черноморца", который после пяти поражений подряд сумел в большинстве переиграть аутсайдера, "Металлист 1925"?

– "Черноморец" – сугубо тренерская команда. Ее рулевой Роман Григорчук испытывал разные системы ведения игры, однако пока этот поиск, похоже, не завершен. К сожалению, игроки, о которых в последнее время много говорят – Салюк, Авагимян, Брагару, Штогрин не всегда отличаются стабильностью. Хотя тот факт, что в "Черноморце" больше местных воспитанников, безусловно, радует. А что касается будущего, то главный тренер должен четко знать, с кем из подопечных он будет в дальнейшем играть. Что же касается "Металлиста 1925", то есть большое разочарование. Обидно, что хорошо укомплектованная команда опустилась так низко. Зимой харьковчане провели качественные сборы, усилили состав, но, пожалуй, не было достаточного общения между спортивным директором и главным тренером. Все знают, что Виктор Скрипник, как тренер, играет "ромбом". А под "ромб" нужны другие исполнители, которых "Металлист 1925" "продолжил", а лишь потом подписал контракт с главным тренером. Что-то здесь не до конца понятно. Да, под "ромб" Скрипнику приобрели хорошо знакомого ему Юрченко. Но одного его мало, нужны и другие игроки. Впрочем, все это размышления. А чтобы знать, что и как в том или ином коллективе нужно находиться в нем внутри.

– Сенсационным в прошлом туре был результат матча "Ворскла" – "Минай". К середине второго тайма полтавчане вели в счете 2:0, но затем пропустили три мяча и проиграли.

– Очень приятное впечатление производит в весенней части чемпионата "Минай". Команда изменилась, играет с желанием и рвением, и это заметно. Коллектив, возглавляемый молодым тренером с европейским менталитетом Желько Любеновичем, ставит свою игру и доказывает это результатами. В "Минае" сейчас играют преимущественно молодые ребята, не лишенные амбиций и не обделенные талантом. Среди них очень перспективный вратарь Кемкин, который приятно впечатляет своей игрой. Обращают на себя внимание Кораблин, Ременяк, Семотюк. Это и опытные Вакула, Устименко, Петько. Если говорить о поединке в Полтаве, то ведя в счете 2:0 "Ворскла" себя подсознательно готовила к кубковому финалу с "Шахтером". Возможно, это и сыграло с полтавчанами злую шутку.

– В играх с участием двух других конкурентов за сохранение прописки в элите были зафиксированы ничьи: "Оболонь" дома сыграла 0:0 с "Рухом", а "Верес" в гостях завершил поединок с "Зарей" 1:1.

– "Оболонь" сыграла на своем уровне. Столичный коллектив борется за сохранение прописки в элите, поэтому он пытался прилагать усилия для положительного результата. По упомянутой игре больше моментов было у "Оболони", чем у "Руха". По крайней мере, мне кажется из того, что я видел. Что касается другой встречи, то, учитывая счет, "Верес" "отскочил". Ровенская команда тоже поменялась. Сейчас на нее давит не только позиция в турнирной таблице, но и небольшой скандал между бывшим главным тренером Сергеем Лавриненко и клубом. Даже не знаю, как теперь все будет складываться.

– Не возьметесь спрогнозировать, кто покинет элиту, а кто будет играть переходные игры?

– Очень и очень сложно это сделать. Я смотрел календарь на два заключительных тура чемпионата и могу сказать, что для каждой из четырех последних команд Премьер-лиги еще совсем ничего не ясно. Ситуация может сложиться таким образом, что многое будет зависеть от встречи "Металлист 1925" – "Верес" в заключительном туре сезона. Если перед зимней паузой в чемпионате можно было говорить о том, что "Минай" является однозначным неудачником чемпионата, то сейчас этого гарантировать не может никто. Закарпатская команда тогда имела в активе всего 6 очков, а сейчас у нее 22. Футбол – игра, в которой прогнозировать что-то тяжело. Только время покажет, что и как.

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