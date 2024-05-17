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Волошин: Знаю, что Кривбасс будет сражаться. Матч обещает быть тяжелым
Игра состоится 18 мая в Киеве
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вингер "Динамо" Назар Волошин рассказал о подготовке команды к матчу с "Кривбассом", который состоится 18 мая в Киеве.
- Как настроение перед заключительными матчами сезона? Есть ли уже усталость?
- Немного усталость есть, но ничего, это нормально. Готовимся к "Кривбассу".
- Твоя профессиональная карьера началась по сути в "Кривбассе". Что скажешь об этом клубе?
- Очень хорошая команда, там много очень сильных игроков. Знаю, что они будут сражаться, поэтому следующая игра обещает быть тяжелой.
- Для "Кривбасса" игра будет принципиальной, несмотря на отсутствие турнирной интриги?
- Думаю, да, ведь для каждой команды принципиальным делом является победа над "Динамо". Поэтому наша задача - не дать им шансов на это.
- Сейчас "Кривбасс" существенно изменился по сравнению с тем, в котором ты был...
- Да, ведь в команду пришло много новых игроков, в том числе иностранцев. Команда ощутимо изменилась.
- Бронза - заслуженный результат для "Кривбасса"?
- Считаю, что да, ведь они провели очень качественный сезон. Игра у команды хорошо поставлена. Третье место вполне заслуженное для них.
- Сегодня во время разминки тренеры задействовали новые интересные упражнения, это повышает интерес, заряжает позитивом?
- Сегодняшние тренировки мы уже выполняли ранее. Иногда такие упражнения бывают, которые вызывают улыбку. А в целом - всегда надо работать на максимуме, ведь каждый из нас должен становиться лучше с каждым днем.
- Ты почти всегда остаешься после занятия побить по воротам. Хватает на это сил?
- Хочется больше тренироваться. Я люблю отрабатывать удары по воротам. Поэтому мы с радостью остаемся с ребятами и бьем по воротам, соревнуемся.
- Сегодня у вас был поединок по ударам с Ванатом. Кто победил?
- Когда снимали челлендж, он победил. Но сначала победил я.
- Ванат претендует на звание лучшего бомбардира сезона. Ты отдашь пас на него, если окажетесь в одинаково выгодных позициях перед воротами?
- Конечно, отдам. Это очень классно, когда в команде есть лучший бомбардир лиги. Но он и сам найдет момент, у него есть это чувство гола.
- У тебя в этом сезоне тоже лучший задел голов и передач в карьере. Следишь за статистикой, пытаешься ее улучшить?
- Стараюсь забивать как можно больше. Но не зацикливаюсь на этом, забиваю сколько получается, - сказал Волошин.
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