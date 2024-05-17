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Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации
Одесский клуб получил бронь
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Одесский "Черноморец" получил право на бронирование от мобилизации. Футбольный клуб признали критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Соответствующий приказ был опубликован на сайте Министерство молодежи и спорта Украины.
Такой статус позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников организации и футбольного клуба. В случае обоснованной потребности количество военнообязанных, которые подлежат бронированию, может превышать 50%.
Напомним, что ранее критически важными были признаны и получили бронь от мобилизации УАФ, УПЛ, "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Оболонь", "Кривбасс", "Заря" и "Карпаты".
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