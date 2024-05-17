Примеры для Любеновича. Иностранные менеджеры, которые принимали кризисные клубы УПЛ

После первой части УПЛ казалось, что "Минай" обречен на Первую лигу – команда ушла на перерыв последней в турнирной таблице и со скромными шестью баллами в активе. Назначение Желько Любеновича мало что гарантировало (все же самостоятельный опыт серба довольно небогатый), но сейчас мы видим, как представитель Закарпатья активно борется за сохранение прописки в элите.

Еще бы, под руководством иностранного специалиста коллектив провел 13 туров и набрал 16 очков – добился побед над "Металлистом 1925", ЛНЗ, "Черноморцем" и "Ворсклой" (на поле произошел голливудский триллер – "минайцы" отыгрались с 0:2 и торжествовали 3:2, причем Александр Кемкин справился с двумя пенальти подряд). Также были взяты очки с "Днепром-1", "Александрией", "Оболонью" и "Рухом".

Шансы на то, что клуб останется в "вышке – небольшие (но еще есть возможность попасть в зону переходных матчей), однако прогресс Любеновича очевиден. Что интересно, решение поставить на "легионера", чья миссия заключается в спасении, не совсем типичное для украинского футбола – обычно у нас практикуется, когда та или иная команда приглашает зарубежного тренера в начале сезона. Когда же становится "горячо", и надо срочно вылезти со дна, то приходит отечественный менеджер – так наблюдалось в условных "Карпатах" (частенько выручал Юрий Михайлович Дячук-Ставицкий) или ФК "Львов".

Собственно, именно поэтому мы решили вспомнить похожие прошлые случаи. Подчеркнем примечательную деталь – важно, чтобы коуч тоже приступил к работе в зоне вылета. А теперь проследим, что из этого получилось.

Ангел Червенков ("Севастополь")

Сезон : 2010/11

Позиция на момент назначения : 15 место (14 очков)

Финальный результат : 15 место (27 очков)

Ангел Червенков хорошо известен на наших просторах – кроме "Севастополя" болгарин пытался поднять киевский "Арсенал" из Второй лиги (безуспешно – по состоянию на ноябрь 2015-го "канониры" шли восьмыми, после чего в декабре объявили об увольнении). Еще наставник пробовался с "Черноморцем", но и там не добился чего-то путного – сначала одесситы покинули УПЛ (уступили в стыках ковалевскому "Колосу" 0:2), а в дальнейшем очень сумбурно стартовали в Первой лиге-2019/20.

Что касается крымчан, то Ангел дважды вошел в одну реку, причем в обоих случаях был призван исправить положение. Для примера вкратце воспроизведем события десятилетней давности – в январе 2014-го Геннадий Орбу оставил "сине-белых" двенадцатыми, но старый-новый специалист успешно поднял их на девятую строчку (жаль, что потом произошла аннексия полуострова).

А вот кампания 2010/11 подытожилась не так удачно. С одной стороны, все понятно – "Севастополь" только-только дебютировал в УПЛ, к тому же получил непростой календарь. Если ничьей против "Металлиста" (0:0) посчастливилось произвести фурор, то дальше "моряки" встретились с "Динамо", "Шахтером", "Карпатами" (все – участники еврокубков) и донецким "Металлургом" (финалистом Кубка Украины-2010).

Двигаясь тернистой дистанцией, Сергей Шевченко и Олег Лещинский оформили 14 очков после 19-ти туров и опережали только запорожский "Металлург" (10). Поэтому было решено доверить весенний этап чемпионата Червенкову, все же достаточно квалифицированному менеджеру с трофеями в активе (в 2010-м привел "Литекс" Ловеч к победе в Профессиональной лиге Болгарии).

Что было сделано? Имея в распоряжении 11 матчей, болгарин наработал на 13 пунктов – минимально спасовал перед бандой Мирчи Луческу (0:1), уверенно разбил "Карпаты" (3:1), повторил это же с "Волынью" (4:1; отметим перформанс Мариуша Левандовского – дубль и ассист) и заставил спасаться "Днепр" (2:2).

Обыгрыши "Ильичевца" (1:0) и "Оболони" (3:1) дали надежду на спасение ("Севастополь" выбрался на 14 место), однако дальше коллективу не хватило духа и нервов, чтобы осуществить финальный заход – поражения запорожскому "Металлургу" (0:1) и "Таврии" (0:1) вновь отбросили Червенкова туда, откуда он начинал.

Да, Ангел не справился с задачей (за что немного побил горшки с руководством), однако продемонстрировал старание, хотя и обладал ограниченными ресурсами. Неудивительно, что в будущем его еще раз пригласили.

Николай Костов ("Сталь")

Сезон : 2017/18

Позиция на момент назначения : 10 место (7 очков)

Финальный результат : 12 место (26 очков)

В 2015-м "Сталь" отобралась в УПЛ. Владимир Мазяр неплохо справлялся с обязанностями, однако с января 2016-го "сталевары" исключительно пользовались услугами иностранцев. Уверены, вы помните таких персонажей, как Эрик ван дер Мер или Юп Галл; также появились хорошо знакомые Леонид Кучук, Эгише Меликян и Николай Костов.

Если в первые два сезона каменчане выглядели относительно терпимо и даже декларировали конкретные задачи, то вот в розыгрыше 2017/18 возникли серьезные финансовые проблемы. Постоянно шли разговоры о банкротстве и снятии с чемпионата – именно в такой тяжелой атмосфере и был вынужден трудиться сначала Меликян, а затем и Костов.

Что интересно, армянин хорошо начал, - обыграл "Зарю" (1:0) и "Черноморец" (1:0), - но семь поражений подряд не были проигнорированы. Так что в наследство Николай получил небольшой задел – 7 баллов; в то же время и от столь скромного плацдарма можно было оттолкнуться – "Зирка" Кропивницкий и "Александрия" убежали вперед лишь на одно очко.

Чего добился Костов, за плечами которого в Украине донецкий "Металлург" и "Карпаты"? Надо признать, что он поработал над обороной и благодаря этому начал понемногу набирать. В шести стартовых поединках "Сталь" зафиксировала 5 ничьих, а после 1:1 с "Шахтером" Николая признали лучшим тренером 14-го тура. Да, это был непритязательный футбол, но как выкрутиться иначе?

Правда, в подобном режиме "Сталь" продержалась недолго – это можно объяснить как и нехитрым стилем, который раскусили соперники, так и их классом. Команда прогнулась под давлением "Динамо", "Мариуполя", "Олимпика" и "Вереса" – тех, кто до последнего боролся за еврокубки.

Куда обиднее, что подопечных Костова не хватило на второй этап первенства, где собрались другие претенденты на вылет (помните формат УПЛ, который формировал так называемые шестерки?). Вместо того, чтобы использовать шанс и поспорить с более-менее равными оппонентами, "Сталь" подкосило ближе к финишу – два проигрыша "Карпатам" (столько же – "Александрии") и 1:2, нанесенные одесситами, поставили точку.

И запустили тот же процесс расформирования – клуб быстренько попрощался с исполнителями и после слабой попытки перезапуститься под названием "Феникс" (Буча) окончательно исчез с карты.

Младен Бартулович ("Ингулец")

Сезон : 2022/23

Позиция на момент назначения : 15 место (7 очков)

Финальный результат : 14 место (31 очко)

Кто бы что ни говорил, а Сергей Лавриненко является культовой личностью для "Ингульца". Специалист добрался до финала Кубка Украины-2016, вывел команду в Премьер-лигу и сумел построить прочный фундамент для сохранения среди когорты лучших.

Замечательный результат, но всему свойственно меняться – в ноябре 2022-го стало очевидно, что тренер не совсем контролирует ситуацию. Из одиннадцати туров петровцы зафиксировали победу лишь в одном, поэтому Александр Поворознюк поблагодарил, но подчеркнул, что "терпение когда-то заканчивается".

Нового руководителя долго не искали – дело подхватил Младен Бартулович, который защищал цвета "Ингульца" в 2020-м-2021-м годах, там же повесил бутсы на гвоздь и в дальнейшем ассистировал Лавриненко.

Надо сказать, что хорват, тесно связанный с Украиной ("Днепр", "Кривбасс", "Арсенал", "Карпаты", "Ворскла", "Волынь"), произвел положительное впечатление – одолел "Львов" (дважды), "Верес", "Динамо", "Металлист" и "Минай", также остановил "Александрию" и "Кривбасс", которые до последнего рассчитывали попасть в еврокубки.

"Конфетно-букетный" период завершился в апреле-мае, но к тому времени Бартулович мог относительно спокойно выдохнуть – "Ингулец" избежал прямого вылета ("Металлист" отстал на убедительные 9 очков) и готовился к переходным встречам с ЛНЗ.

Вот только эта миссия выпала на плечи Владислава Лупашко – между Поворознюком и Младеном возник скандал, в результате которого последний покинул клуб. Точно не ясно, кто прав (одиозный президент наговорил много вещей), но факт есть факт – тот, кто вытащил "Ингулец" из кризиса, был вынужден уйти. Самое трагикомичное то, что команда все же опустилась в классе – ЛНЗ выиграл 3:1. Не зря же говорят, что коней на переправе не меняют.

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