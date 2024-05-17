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Есть вариант, при котором Кривбасс гарантированно попадет в группу еврокубков. Но это вредит перспективам Шахтера

Премьер-лига

И может навредить перспективам Динамо, но в меньшей степени

Есть вариант, при котором Кривбасс гарантированно попадет в группу еврокубков. Но это вредит перспективам Шахтера

instagram.com/fckryvbas

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По регламенту третья команда УПЛ/победитель национального Кубка должна стартовать в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – без гарантии группового этапа. Если пройти двух соперников – тогда будет группа Лиги Европы, если одного – тогда группа Лиги конференций. В случае двух поражений – окончательный вылет из еврокубков.

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Третьим в УПЛ стал "Кривбасс", а Кубок выиграл чемпион УПЛ, поэтому именно криворожане имеют право стартовать в следующем сезоне в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Однако есть вариант, при котором старт "Кривбасса" состоится с раунда плей-офф Лиги Европы, что гарантирует минимум групповой раунд Лиги конференций.

Есть вариант, при котором Кривбасс гарантированно попадет в группу еврокубков. Но это вредит перспективам Шахтера - изображение 1

Для этого нужно, чтобы осуществились три условия:

  1. Лигу Европы должна выиграть "Аталанта" (играет в финале с "Байером");
  2. в Серии А "Аталанта" должна финишировать на 5-м или 6-м месте (текущее место – пятое);
  3. Лигу чемпионов должна выиграть "Боруссия" (Дортмунд) (играет в финале с "Реалом").

Потенциальный переход "Кривбасса" из третьего раунда квалификации Лиги Европы в раунд плей-офф создает "конфликт интересов" для украинской Ассоциации. Ведь если сбудется пункт 3 из вышеперечисленных условий, то это будет не на руку "Шахтеру" – он не получит прямого места в групповом раунде Лиги чемпионов, а будет вынужден пройти одного соперника в квалификации. При этом у "Шахтера" останется гарантия группы Лиги Европы.

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Также потенциальный переход "Кривбасса" из Q3EL в Q4EL может создать проблемы для "Динамо" с попаданием в посев во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

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