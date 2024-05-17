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Леоненко: Меня бы Усик не смог вытеснить из состава Динамо, а вот Ваната легко

Премьер-лига

Эксперт уверен, что боксер мог бы стать успешным футболистов

Леоненко: Меня бы Усик не смог вытеснить из состава Динамо, а вот Ваната легко

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, порассуждал о том, в каком клубе мог бы заиграть чемпион мира по боксу Александр Усик.

- Усик в "Полесье" играл на позиции нападающего. Давайте пофантазируем, в каком клубе он мог бы заиграть на позиции форварда, если бы продолжил в юности и дальше заниматься футболом?

- Однозначно "Динамо"! Киевляне до сих пор высоких хватают. Меня бы Усик точно не смог вытеснить из состава, а вот Ваната легко! Ванат - лучший бомбардир УПЛ, но не играет в основе сборной. Как это?

Для "Динамо" Усик подходит ростом, а для Англии - своими бойцовскими качествами и сильным характером. Любой английский клуб был бы для него за счастье. Раньше многие хотели поиграть в "Челси", но, глядя, что происходит сейчас с лондонским клубом, то мало кто захочет туда идти, разве что за большие деньги.

Хотя тогда лучше в Саудовскую Аравию поехать. Я таких футболистов не осуждаю, это их выбор. Лично меня деньги никогда не интересовали, - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Динамо (Киев) Александр Усик
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.05.2024 в 15:43
Обсир*ти Усика якось боязно- не дай бог хук у відповідь прилетить.Ну а Ваната...
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Комментарии 6
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.05.2024 в 15:43
Обсир*ти Усика якось боязно- не дай бог хук у відповідь прилетить.Ну а Ваната...
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
17.05.2024 в 15:21
Вот почему был уволен Калитвенцев. Он не видел место для Усика в своей команде. Надеюсь аргентинец будет регулярно выпускать Сашка на поле.
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vinn (Khmelnitskу)
17.05.2024 в 15:06
Як же смачно Вітя розриває дупи дирявим
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.05.2024 в 14:53
Вітю витіснуло зі складу навіть пиво! Ну і власна дурнувата голова.
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
17.05.2024 в 14:35
Лєоненка витіснив зі складу маловідомий тоді юніор Шевченко. Але цьому довбню із пропитими мізками і досі не йметься.
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Nevermore (Донецк)
17.05.2024 в 14:30
Леоненко довбойоб
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