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Леоненко: Меня бы Усик не смог вытеснить из состава Динамо, а вот Ваната легко
Эксперт уверен, что боксер мог бы стать успешным футболистов
Фото: ФК Полесье
Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, порассуждал о том, в каком клубе мог бы заиграть чемпион мира по боксу Александр Усик.
- Усик в "Полесье" играл на позиции нападающего. Давайте пофантазируем, в каком клубе он мог бы заиграть на позиции форварда, если бы продолжил в юности и дальше заниматься футболом?
- Однозначно "Динамо"! Киевляне до сих пор высоких хватают. Меня бы Усик точно не смог вытеснить из состава, а вот Ваната легко! Ванат - лучший бомбардир УПЛ, но не играет в основе сборной. Как это?
Для "Динамо" Усик подходит ростом, а для Англии - своими бойцовскими качествами и сильным характером. Любой английский клуб был бы для него за счастье. Раньше многие хотели поиграть в "Челси", но, глядя, что происходит сейчас с лондонским клубом, то мало кто захочет туда идти, разве что за большие деньги.
Хотя тогда лучше в Саудовскую Аравию поехать. Я таких футболистов не осуждаю, это их выбор. Лично меня деньги никогда не интересовали, - сказал Леоненко.
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