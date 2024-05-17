  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Кузык: Конечно, есть мотивация победить Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Кузык: Конечно, есть мотивация победить Динамо

Премьер-лига

Хавбек "Кривбасса" сыграет против своего экс-клуба

Денис Кузык: Конечно, есть мотивация победить Динамо

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык поделился ожиданиями от грядущего выездного матча 29-го тура УПЛ против "Динамо".

- Денис, впереди предпоследний матч УПЛ в сезоне. Как готовится команда?

- Готовимся в обычном режиме. Знаем, что нам будет противостоять сильный соперник. Ожидаем очень интересный тяжелый матч для обеих команд. Настраиваемся по-боевому.

- Ты сыграешь против своего экс-клуба. Возможно, лично у тебя будет особый настрой на "Динамо"?

- Это уже не первый мой матч против "Динамо", поэтому ничего особенного. Конечно, есть мотивация, чтобы выиграть этот поединок. Но в целом настрой как и на любого другого соперника в УПЛ.

Читайте такжеВолошин: Знаю, что Кривбасс будет сражаться. Матч обещает быть тяжелым

- В первом круге битва в Кривом Роге закончилась ранним удалением для "Кривбасса" и негативным результатом. Какой игры ожидаешь на этот раз?

- Матч должен стать интересным для болельщиков, ведь встретятся два сильных коллектива. И "Кривбасс", и "Динамо" хотят выиграть, поэтому противостояние является интригующим.

- Тот факт, что "Кривбасс" - досрочный обладатель бронзовых наград, не расслабляет команду перед последними матчами?

- Точно нет, ведь предыдущие два тура мы, к сожалению, провели неудачно. Надо реабилитироваться перед болельщиками. Поэтому ни о каком расслаблении не может быть и речи. Будем выкладываться на поле на все сто процентов.

- "Динамо" - "Кривбасс". Это принципиальный матч для нашей команды?

- Считаю, что днепровское дерби точно принципиальнее для нас. Повторюсь, "Динамо" - хорошая команда, поэтому ожидаем интересную игру, - рассказал Кузык.

По теме
yellow-arrow
Пастух: Черноморец похож на Рух по игровому стилю
yellow-arrow
Леоненко: Меня бы Усик не смог вытеснить из состава Динамо, а вот Ваната легко
yellow-arrow
Есть вариант, при котором Кривбасс гарантированно попадет в группу еврокубков. Но это вредит перспективам Шахтера
Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Денис Кузык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости