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Денис Кузык: Конечно, есть мотивация победить Динамо
Хавбек "Кривбасса" сыграет против своего экс-клуба
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык поделился ожиданиями от грядущего выездного матча 29-го тура УПЛ против "Динамо".
- Денис, впереди предпоследний матч УПЛ в сезоне. Как готовится команда?
- Готовимся в обычном режиме. Знаем, что нам будет противостоять сильный соперник. Ожидаем очень интересный тяжелый матч для обеих команд. Настраиваемся по-боевому.
- Ты сыграешь против своего экс-клуба. Возможно, лично у тебя будет особый настрой на "Динамо"?
- Это уже не первый мой матч против "Динамо", поэтому ничего особенного. Конечно, есть мотивация, чтобы выиграть этот поединок. Но в целом настрой как и на любого другого соперника в УПЛ.
- В первом круге битва в Кривом Роге закончилась ранним удалением для "Кривбасса" и негативным результатом. Какой игры ожидаешь на этот раз?
- Матч должен стать интересным для болельщиков, ведь встретятся два сильных коллектива. И "Кривбасс", и "Динамо" хотят выиграть, поэтому противостояние является интригующим.
- Тот факт, что "Кривбасс" - досрочный обладатель бронзовых наград, не расслабляет команду перед последними матчами?
- Точно нет, ведь предыдущие два тура мы, к сожалению, провели неудачно. Надо реабилитироваться перед болельщиками. Поэтому ни о каком расслаблении не может быть и речи. Будем выкладываться на поле на все сто процентов.
- "Динамо" - "Кривбасс". Это принципиальный матч для нашей команды?
- Считаю, что днепровское дерби точно принципиальнее для нас. Повторюсь, "Динамо" - хорошая команда, поэтому ожидаем интересную игру, - рассказал Кузык.
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