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Пастух: Черноморец похож на Рух по игровому стилю

Премьер-лига

Полузащитник львовян - о предстоящем матче с одесситами

Пастух: Черноморец похож на Рух по игровому стилю

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Евгений Пастух поделился мыслями о предстоящем матче с "Черноморцем" и рассказал как отреагировал на попадание в список номинантов на награду Golden Boy.

"У всех в команде хорошее настроение и каждый из нас понимает, что осталось два тура до конца чемпионата, в которых необходимо побеждать.

"Черноморец" это хорошая команда, которая хорошо физически подготовлена. Одесситы похожи на нас по игровому стилю, поэтому думаю, что это будет интересный матч. Мы уже проанализировали поединок первого круга и выделили свои ошибки и удачные действия. Надеюсь, "Рух" в воскресенье покажет все на что команда способна и получит положительный результат.

О номинации на награду Golden Boy я узнал из клубных соцсетей - увидел там пост. Некоторые из партнеров поздравил с этим. Конечно, приятно, но я не обращаю особого внимания на это, потому что важно продолжать работать дальше - впереди у "Руха" тяжелые матчи против непростых соперников", - сказал Пастух.

Матч 29-го тура УПЛ "Рух" - "Черноморец" пройдет 19 мая и начнется в 15:30.

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Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Евгений Пастух
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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