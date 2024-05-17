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Нагорняк: Думаю, Усику подошел бы Манчестер Сити

Премьер-лига
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Боксер и футболист

Нагорняк: Думаю, Усику подошел бы Манчестер Сити

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал, как могла бы сложиться футбольная карьера известного украинского боксера Александра Усика.

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"Усик 100% был бы футболистом, если бы не бокс. Играл бы он в Англии? Все возможно. Теперь этого никто не узнает. Но центральным нападающим он был бы спокойно.

Думаю, Усику подошел бы "Манчестер Сити». Он чем-то Холанда напоминает - оба фактурные и левоногие. Возможно, если бы Саша выбрал футбол, а не бокс в свое время, то сейчас бы мы бы его увидели в составе "горожан» вместо Холанда.

Мы неоднократно играли с Усиком в футбол за ветеранов. Физические данные у него прекрасные. У Сани замечательное понятие футбола и видение поля. Он у нас всегда играл в нападении и забивал много голов. Типичная девятка! Поверьте, Усик бьет с левой ноги так же, как и с левой руки. Если Саня прикладывается к мячу, то круглый летит - как из катапульты! На его пути лучше не находиться», - сказал Нагорняк.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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