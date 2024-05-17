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Динамо - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Динамо - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

Очередной тур родной УПЛ стартует с очного противостояния серебряного и бронзового призеров. Предварительно, этот матч, как и все остальные в этом туре, должен был состояться в воскресенье. Однако, киевляне и криворожане сыграют на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского именно в первый день уик-энда.

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Обе команды фактически и окончательно завершили выполнение своих задач на текущую кампанию. Ни один из коллективов не сможет подняться выше, или упасть ниже в турнирной таблице. Поэтому, поединок будет нести для подопечных Шовковского и Вернидуба скорее статусный характер.

"Динамо" будет хотеть отстоять свой статус-кво, а "Кривбасс" - отомстить за поражение в первом круге.

Матч 29-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Динамо" - "Кривбасс" состоится в субботу, 18-го мая 2024-го года, в 15:30.

Смотреть матч можно на общедоступном телеканале 2+2. Его можно найти на любой платформе и у любого провайдера телевидения. Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube.

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Трансляция матча Динамо - Кривбасс
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Если вы не сможете посмотреть видеоэфир матча, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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