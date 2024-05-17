Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Результатами делитесь в комментариях
fcdynamo.com
18 мая стартует предпоследний тур УПЛ сезона 2023/24 годов. Его открывает матч в Киеве, где местное "Динамо" будет принимать криворожский "Кривбасс".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
17.05.2024 в 20:52
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Зеленский: Запад боится проигрыша России в войне против Украины
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Эффект Месси: МЛС штурмуют спонсоры, Майами строит стадион, связка с Суаресом все еще работает
- Полесье не отпускает Кривбасс, Колос с новым тренером снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1