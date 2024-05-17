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Динамо – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Динамо – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

fcdynamo.com

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

18 мая стартует предпоследний тур УПЛ сезона 2023/24 годов. Его открывает матч в Киеве, где местное "Динамо" будет принимать криворожский "Кривбасс".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.05.2024 в 20:52
18 из 20. Значит завтра Кривбасс выиграет!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
17.05.2024 в 20:52
18 из 20. Значит завтра Кривбасс выиграет!
Ответить
0
0

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