Динамо – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

18 мая стартует предпоследний тур УПЛ сезона 2023/24 годов. Его открывает матч в Киеве, где местное "Динамо" будет принимать криворожский "Кривбасс".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.