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Комитет арбитров УАФ разъяснил спорные моменты 28-го тура УПЛ

Премьер-лига

Комитет арбитров УАФ опубликовал объяснения некоторых эпизодов

Комитет арбитров УАФ разъяснил спорные моменты 28-го тура УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола совместно с экспертом по арбитражу Николой Риццоли проанализировали судейские решения 28-го тура УПЛ сезона 2023/2024.

Официальные лица разобрали эпизоды, вызвавшие больше всего дискуссий в матчах, предоставив четкую трактовку правил и объяснив решение арбитра.

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Никола Риццоли УПЛ УАФ
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Источник:
uaf
Опубликовал: Екатерина Власова
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