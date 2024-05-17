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Комитет арбитров УАФ разъяснил спорные моменты 28-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал объяснения некоторых эпизодов
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола совместно с экспертом по арбитражу Николой Риццоли проанализировали судейские решения 28-го тура УПЛ сезона 2023/2024.
Официальные лица разобрали эпизоды, вызвавшие больше всего дискуссий в матчах, предоставив четкую трактовку правил и объяснив решение арбитра.
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Источник:uaf
Опубликовал: Екатерина Власова
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