Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Фейенорд
Специалист высказал свое мнение
shakhtar.com
Наставник "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Фейеноорд" вместо Арне Слота, который, вероятно, перейдет в "Ливерпуль".
"Конечно, приятно, что мое имя упоминают в аспекте работы в таком большом клубе. Это показывает, что я достиг чего-то в "Фейеноорде" как помощник тренера.
Но больше мне нечего сказать, на данный момент. Мой контракт с "Шахтером" рассчитан еще на два года, и несмотря на сложные обстоятельства, мне здесь нравится. Посмотрим, что будет в будущем".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Зеленский: Запад боится проигрыша России в войне против Украины
- Укол от фармацевтов. Черноморец проиграл аутсайдеру Второй лиги
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО