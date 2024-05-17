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Пушич прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Фейенорд

Премьер-лига
Обновлено

Специалист высказал свое мнение

Пушич прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Фейенорд

shakhtar.com

Новина українською

Наставник "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Фейеноорд" вместо Арне Слота, который, вероятно, перейдет в "Ливерпуль".

"Конечно, приятно, что мое имя упоминают в аспекте работы в таком большом клубе. Это показывает, что я достиг чего-то в "Фейеноорде" как помощник тренера.

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Но больше мне нечего сказать, на данный момент. Мой контракт с "Шахтером" рассчитан еще на два года, и несмотря на сложные обстоятельства, мне здесь нравится. Посмотрим, что будет в будущем".

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Источник:
telegraaf
Опубликовал: Екатерина Власова
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