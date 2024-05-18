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Заря погасила долг за выход в еврокубки

Премьер-лига

Уложились в срок

Заря погасила долг за выход в еврокубки

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

По информации журналиста Игоря Бурбаса, "Заря" погасила долг за выход в еврокубки.

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Долг был погашен 16 мая, таким образом, в клубе уложились в обещанный до 19 мая срок.

Напомним, "Заря" заняла третье место в УПЛ. Третье место предусматривало денежный бонус, ведь гарантировало групповой этап одного из евротурниров, но поступлений на счета игроков и тренеров не было, поэтому состоялся бойкот определенной группой футболистов перед матчем с киевским "Динамо".

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Источник:
Ігор Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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