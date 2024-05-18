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Металлист 1925 – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Металлист 1925 – Полесье. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист 1925 – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В Киевской области на "Арене Левый берег" последняя команда УПЛ будет принимать шестую. Соперники настроены на максимальный результат, ведь к этому принуждает турнирное положение. Коллектив из Житомира стремится квалифицироваться в еврокубки, а подопечные Скрипника - подняться из зоны прямого вылета.

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При Сергее Шищенко "Полесье" на выезде еще не проигрывало: две победы и две ничьи. "Металлист 1925" уже 22 матча подряд пропускает, поэтому к игре в защите этой команды остается много вопросов.

Матч 29-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Металлист 1925" - "Полесье" состоится в воскресенье, 19 мая 2024 года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно канале UPL TV⁵ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

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Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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