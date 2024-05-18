Динамо Киев - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Встреча двух команд, которые уже решили свои задачи на сезон и не смогут прыгнуть выше, или опуститься ниже в таблице. Серебряный призер кампании 2023/24 будет принимать бронзового. Эта встреча будет носить скорее статусный характер. Для "Динамо" важно доказать свой уровень и класс, а "Кривбассу" – собственные амбиции.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на телеканале 2+2 і на ютуб-платформе Football Hub.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур

18 мая 2024. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"

"Динамо" Киев 15:30 "Кривбасс"

Видеотрансляция – 2+2, Football Hub

Текстовая трансляция – UA-Футбол