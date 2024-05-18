Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо Киев - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо Киев – Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Встреча двух команд, которые уже решили свои задачи на сезон и не смогут прыгнуть выше, или опуститься ниже в таблице. Серебряный призер кампании 2023/24 будет принимать бронзового. Эта встреча будет носить скорее статусный характер. Для "Динамо" важно доказать свой уровень и класс, а "Кривбассу" – собственные амбиции.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на телеканале 2+2 і на ютуб-платформе Football Hub.
Украинская Премьер-лига, 29-й тур
18 мая 2024. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"
"Динамо" Киев 15:30 "Кривбасс"
Видеотрансляция – 2+2, Football Hub
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
- Кривбасс сыграет в Лиге Европы, пятая команда УПЛ выйдет в еврокубки
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО