Защитник Динамо: Главное, чтобы позади был ноль, а кто будет играть – нет разницы"

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился комментариями по поводу сегодняшнего матча против "Кривбасса".

Действительно, турнирная таблица уже не будет давить, но мы будем играть последний матч перед своими болельщиками, поэтому нужно показать хорошую игру и добиться результата.

Часто в матчах происходит ротация в центре обороны, меняются ваши партнеры. Есть ли разница, кто играет с вами рядом?

В принципе, разницы нет. Кто лучше проявляет себя на тренировках, тот и выходит на поле. Главное, чтобы позади был "ноль", а кто будет играть – нет разницы. Хочется как можно меньше пропускать, но это футбол, состоящий из забитых и пропущенных мячей.

Как можете оценить вторую часть сезона для нашей команды?

Конечно, микроклимат улучшился, в том числе благодаря удачной серии, которая была у нас. Но, как видите, чуть-чуть не хватило потеряли очки в одном, втором матче, и в итоге не смогли выиграть чемпионат. Следует принять это и двигаться вперед, не опускать руки и постараться в следующем сезоне стать чемпионами.

А в нынешнем главное провести заключительные матчи сезона без травм, особенно это касается сборников, которым ехать на Евро-2024, где нужно выступить достойно. Что касается меня, то я буду работать и делать все от себя зависящее, а там, если упадет выбор на меня, то я всегда готов. Главное, чтобы здоровье не подводило.