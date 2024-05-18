Кривбасс продлил контракты с четырьмя игроками

"Кривбасс" объявил о продлении контрактов сразу с четырьмя игроками.

А именно останутся в клубе: вратарь Богдан Хома и полузащитники Дмитрий Хомченовский, Максим Задерака и Юрий Вакулко. Новое соглашение для голкипера рассчитано на 4 года, других футболистов – на 1 год.

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о том, почему именно этим четырем игрокам продлили контракт:

"Работа ребят вполне устраивает как тренерский штаб, так и руководство, поэтому мы предложили им пролонгировать контракты".

Напомним, сегодня криворожский "Кривбасс" встретится с киевским "Динамо" в 15:30. Несмотря на то, как завершиться сегодняшний матч, "Кривбасс" уже обеспечил себе участие в Лиге Европы в сезоне 2024/2025.