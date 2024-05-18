Рух - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Рух" не теряет надежды на место в еврокубках по итогам сезона. Но для этого команде Пономарева нужно побеждать в последних двух турах, в том числе и в игре с "Черноморцем", который на прошлых выходных одержал долгожданную для себя победу.

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Матч 29-го тура УПЛ между "Рухом" и "Черноморцем" состоится в воскресенье, 19 мая, в 15:30 во Львове на стадионе "Арена Львов". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.