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Рух - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух – Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19 мая 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Рух" не теряет надежды на место в еврокубках по итогам сезона. Но для этого команде Пономарева нужно побеждать в последних двух турах, в том числе и в игре с "Черноморцем", который на прошлых выходных одержал долгожданную для себя победу.
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Матч 29-го тура УПЛ между "Рухом" и "Черноморцем" состоится в воскресенье, 19 мая, в 15:30 во Львове на стадионе "Арена Львов". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
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