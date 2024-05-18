Шастал: Александрию охарактеризовал бы, как комбинационную команду с яркими личностями

Полузащитник "Верес" Дмитрий Шастал рассказал, что ожидает от матча против "Александрии".

"За "Александрию" в свое время я отыграл более 3 лет. Но личная принципиальность – ничто по сравнению с целью команды. Это сейчас важнее любых принципов. "Александрию" охарактеризовал бы, как комбинационную команду с яркими личностями.

Конечно, ответственность перед игрой колоссальная. Но это может как и давить на команду, так и окрылять ее. Этот матч обещает быть огненным, а наши болельщики сделают его только горячее. Настрой один – добыть драгоценные очки, которые сейчас на вес золота. Мысли только об этом", — сказал Шастал.