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Шастал: Александрию охарактеризовал бы, как комбинационную команду с яркими личностями
Поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против Александрии
nkveres.com
Полузащитник "Верес" Дмитрий Шастал рассказал, что ожидает от матча против "Александрии".
"За "Александрию" в свое время я отыграл более 3 лет. Но личная принципиальность – ничто по сравнению с целью команды. Это сейчас важнее любых принципов. "Александрию" охарактеризовал бы, как комбинационную команду с яркими личностями.
Конечно, ответственность перед игрой колоссальная. Но это может как и давить на команду, так и окрылять ее. Этот матч обещает быть огненным, а наши болельщики сделают его только горячее. Настрой один – добыть драгоценные очки, которые сейчас на вес золота. Мысли только об этом", — сказал Шастал.
Напомним, матч "Верес" – "Александрия" состоится 19 мая в 15:30.
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