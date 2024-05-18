  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шастал: Александрию охарактеризовал бы, как комбинационную команду с яркими личностями
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шастал: Александрию охарактеризовал бы, как комбинационную команду с яркими личностями

Премьер-лига

Поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против Александрии

Шастал: Александрию охарактеризовал бы, как комбинационную команду с яркими личностями

nkveres.com

Новина українською

Полузащитник "Верес" Дмитрий Шастал рассказал, что ожидает от матча против "Александрии".

"За "Александрию" в свое время я отыграл более 3 лет. Но личная принципиальность – ничто по сравнению с целью команды. Это сейчас важнее любых принципов. "Александрию" охарактеризовал бы, как комбинационную команду с яркими личностями.

Конечно, ответственность перед игрой колоссальная. Но это может как и давить на команду, так и окрылять ее. Этот матч обещает быть огненным, а наши болельщики сделают его только горячее. Настрой один – добыть драгоценные очки, которые сейчас на вес золота. Мысли только об этом", — сказал Шастал.

Напомним, матч "Верес" – "Александрия" состоится 19 мая в 15:30.

По теме
yellow-arrow
Клищук: Мы все очень рады, поэтому сейчас уже понемногу думаем о еврокубках, готовимся к ним
yellow-arrow
ЛНЗ - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Даниил Бескоровайный сменит футбольную прописку. Известно, куда перейдет защитник
ФК Александрия Верес (Ровно) Дмитрий Шастал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости