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Ворскла – Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Ворскла – Оболонь. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла – Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 29-го тура "Ворскла" на своем домашнем стадионе в Полтаве примет "Оболонь".

"Ворскла" не выигрывает уже девять матчей подряд и особенно болезненным было недавнее поражение в финале Кубка от "Шахтера". Формально полтавчане еще могут опуститься в зону переходных матчей, хотя такой вариант выглядит и маловероятным. Тем не менее, брать очки полтавчанам нужно, хотя бы для морального удовлетворения перед отпуском.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

"Оболонь" продолжает свою борьбу за выживание и у команды в буквальном смысле слова каждый матч – как последний в УПЛ.

Таким образом, ожидаем упорный, и надеемся интересный матч.

Поединок "Ворскла" — "Оболонь" состоится в воскресенье, 19 мая, на стадионе "Ворскла" в Полтаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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