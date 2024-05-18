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Минай - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Минай - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Важный матч для обеих команд, но важнее он для "Миная". Закарпатцы уже не имеют шансов остаться в УПЛ после регулярной части соревнований, но еще имеют возможность зацепиться за переходные матчи. Для этого как минимум нужно переиграть "Колос" в предпоследнем туре.

Ковалевцы также находятся под угрозой втянуться в очень неприятную борьбу. "Колос" опережает зону переходных матчей всего на три очка, поэтому поражение от "Миная" может обернуться большими проблемами для команды из Киевской области. Лучше этого избегать, но есть ли силы? После смены тренера "Колос" еще не побеждал и даже не играл вничью. Психология расшатана.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 29-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 19-го мая, в 15:30. Прямую онлайн видеотрансляцию можно будет посмотреть на УПЛ ТВ – на одном из сабканалов. Если говорить точнее, то матч покажет UPL TV² - его можно найти в эфирах ОТТ-платформ Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и прочее.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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