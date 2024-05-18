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Даниил Бескоровайный сменит футбольную прописку. Известно, куда перейдет защитник
В житомирское Полесье
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный после завершения сезона 2023/24 перейдет в "Полесье". Об этом сообщает телеграм-канал "Футбол по вертолету".
По имеющейся информации, стороны встретились и обсудили трансфер Бескаравайного в "Полесье". Отмечается, что трансфер защитника обойдется житомирской команде около 1 миллиона евро.
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Напомним, за этот сезон Бескоровайный сыграл 23 матча в чемпионате Украины, в которых отличился 3 голами. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.
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