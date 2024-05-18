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Клищук: Мы все очень рады, поэтому сейчас уже понемногу думаем о еврокубках, готовимся к ним
Сыграет в следующем сезоне
Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о своей травме и, как происходит его восстановление.
Андрей, твое недавнее заявление о том, что в этом сезоне ты уже не сыграешь, огорчило болельщиков. Расскажи, почему так получилось.
Ну, во-первых, это моя травма, которую я получил в игре с "Вересом". Сначала, казалось, что она то такая тяжелая, но потом, когда сделали обследование, оказалось, что надо немного больше времени. Так получилось, я сейчас восстанавливаюсь, работаю, поэтому, думаю, все будет хорошо.
Ты сказал, что тебя ждет восстановление. Какие прогнозы дают врачи?
Врачи прогнозируют недели четыре до возвращения на поле. Но я уже приступил к работе. Уже работаю в зале, делаю упражнения, поэтому все идет по плану.
За последними матчами "Кривбасса" ты наблюдал со стороны. Какие эмоции и ощущения сейчас, когда команда досрочно завоевала бронзовые награды чемпионата?
Эмоции очень крутые, мы очень рады. Потому что мы весь этот год боролись, пытались завоевать место в топ-3. Мы все очень рады, поэтому сейчас уже понемногу думаем о еврокубках, готовимся к ним. Уверен, у нас все получится и в следующем сезоне все будут говорить о "Кривбассе".
Есть ли пожелания, с командами из каких стран хотелось бы встретиться в еврокубковом сезоне?
Там все очень серьезные соперники, поэтому будет интересно сыграть с кем угодно.
От кого чувствуешь самую мощную поддержку сейчас?
Сейчас, это моя семья, моя жена, сын и родители, также ребята по команде и тренеры. Все очень меня поддерживают, мы общаемся каждый день, поэтому все хорошо. Благодаря им, их поддержке, я чувствую себя лучше с каждым днем.
Напомним, Андрей Клищук принял участие в 22 матчах УПЛ, в которых десять раз выстоял на "ноль".
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