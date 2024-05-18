Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назарий Муравский продлил контракт с ЛНЗ до 2027 года
Доволен в ЛНЗ и не собирается покидать команду
instagram.com/fclnz
Защитник "ЛНЗ" Назарий Муравский продлил контракт с клубом до 2027 года.
Центральный защитник, только в марте 2023 года ставший полноценным игроком "ЛНЗ" продлил контракт до лета 2027 года.
Напомним, за этот сезон Назарий Муравский провел 25 матчей в УПЛ, отличившись одной голевой передачей. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Новая команда Сергея Ковальца заняла за границей третье место
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
- Кривбасс сыграет в Лиге Европы, пятая команда УПЛ выйдет в еврокубки
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн