Назарий Муравский продлил контракт с ЛНЗ до 2027 года

Защитник "ЛНЗ" Назарий Муравский продлил контракт с клубом до 2027 года.

Центральный защитник, только в марте 2023 года ставший полноценным игроком "ЛНЗ" продлил контракт до лета 2027 года.

Напомним, за этот сезон Назарий Муравский провел 25 матчей в УПЛ, отличившись одной голевой передачей. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.