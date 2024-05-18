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Назарий Муравский продлил контракт с ЛНЗ до 2027 года

Премьер-лига
Обновлено

Доволен в ЛНЗ и не собирается покидать команду

Назарий Муравский продлил контракт с ЛНЗ до 2027 года

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Защитник "ЛНЗ" Назарий Муравский продлил контракт с клубом до 2027 года.

Центральный защитник, только в марте 2023 года ставший полноценным игроком "ЛНЗ" продлил контракт до лета 2027 года.

Напомним, за этот сезон Назарий Муравский провел 25 матчей в УПЛ, отличившись одной голевой передачей. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.

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ЛНЗ (Черкассы) Назарий Муравский
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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