Киевляне сыграют с тремя центрбеками на поле. Динамо – Кривбасс: состави на матч

В матче 29-го тура УПЛ "Динамо" в Киеве встретится с "Кривбассом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Динамо": Бущан - Тимчик, Дячук, Попов, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат.

Бущан - Тимчик, Дячук, Попов, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат. Запасные: Нещерет, Овчаренко, Шепелев, Волошин, Андриевский, Караваев, Малыш, Буяльский, Диалло, Царенко, Беловар, Бенито.

"Кривбасс": Хома - Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Твердохлеб, Вакулко, Кузык, Лунев, Хомченовский, Соса.

Хома - Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Твердохлеб, Вакулко, Кузык, Лунев, Хомченовский, Соса. Запасные: Маханьков, Омельченко, Бескоровайный, Виливальд, Понедельник, Татарков, Дебелко, Шевченко, Задерака, Кожушко, Жан По, Принс.

Отметим, что Богдан Хома и Егор Твердохлеб дебютируют в стартовом составе криворожцев.

Команды уже гарантировали себе финишные позиции в чемпионате Украины. "Динамо" точно завершит текущий сезон вторым, а "Кривбасс" – третьим.

Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.