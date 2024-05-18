Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киевляне сыграют с тремя центрбеками на поле. Динамо – Кривбасс: состави на матч
Шовковский против Вернидуба
ФК Динамо
В матче 29-го тура УПЛ "Динамо" в Киеве встретится с "Кривбассом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Динамо": Бущан - Тимчик, Дячук, Попов, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат.
- Запасные: Нещерет, Овчаренко, Шепелев, Волошин, Андриевский, Караваев, Малыш, Буяльский, Диалло, Царенко, Беловар, Бенито.
- "Кривбасс": Хома - Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Твердохлеб, Вакулко, Кузык, Лунев, Хомченовский, Соса.
- Запасные: Маханьков, Омельченко, Бескоровайный, Виливальд, Понедельник, Татарков, Дебелко, Шевченко, Задерака, Кожушко, Жан По, Принс.
Отметим, что Богдан Хома и Егор Твердохлеб дебютируют в стартовом составе криворожцев.
Команды уже гарантировали себе финишные позиции в чемпионате Украины. "Динамо" точно завершит текущий сезон вторым, а "Кривбасс" – третьим.
Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
18.05.2024 в 15:19
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Новая команда Сергея Ковальца заняла за границей третье место
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2