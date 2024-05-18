  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Киевляне сыграют с тремя центрбеками на поле. Динамо – Кривбасс: состави на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киевляне сыграют с тремя центрбеками на поле. Динамо – Кривбасс: состави на матч

Премьер-лига

Шовковский против Вернидуба

Киевляне сыграют с тремя центрбеками на поле. Динамо – Кривбасс: состави на матч

ФК Динамо

Новина українською

В матче 29-го тура УПЛ "Динамо" в Киеве встретится с "Кривбассом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Динамо": Бущан - Тимчик, Дячук, Попов, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат.
  • Запасные: Нещерет, Овчаренко, Шепелев, Волошин, Андриевский, Караваев, Малыш, Буяльский, Диалло, Царенко, Беловар, Бенито.
  • "Кривбасс": Хома - Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Твердохлеб, Вакулко, Кузык, Лунев, Хомченовский, Соса.
  • Запасные: Маханьков, Омельченко, Бескоровайный, Виливальд, Понедельник, Татарков, Дебелко, Шевченко, Задерака, Кожушко, Жан По, Принс.

Отметим, что Богдан Хома и Егор Твердохлеб дебютируют в стартовом составе криворожцев.

Команды уже гарантировали себе финишные позиции в чемпионате Украины. "Динамо" точно завершит текущий сезон вторым, а "Кривбасс" – третьим.

Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

По теме
yellow-arrow
Два быстрых гола. Динамо повело в счете 2:0 уже на шестой минуте матча против Кривбасса
yellow-arrow
Динамо Киев - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Минай - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024
Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
18.05.2024 в 15:19
Три центрбека у фаворита СаШо сподівається, що крайні захисники будуть дуже активні чи банальне бажання НЕ ПРОПУСТИТИ Подивимося
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
18.05.2024 в 15:19
Три центрбека у фаворита СаШо сподівається, що крайні захисники будуть дуже активні чи банальне бажання НЕ ПРОПУСТИТИ Подивимося
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
18.05.2024 в 14:49
Хома? С Динамо? Интересно, интересно...
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости