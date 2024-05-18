Верес - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Победа в последнем туре над "Днепром-1" существенно укрепила позиции "Александрии" в турнирной таблице - подопечные Руслана Ротаня полностью обезопасились от прямого вылета, но при этом всё ещё располагаются на расстоянии четырёх очков от зоны стыковых матчей, где как и раз находится её будущий соперник.

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Положение у "Вереса" очень шаткое - проигрывать команде точно нельзя. При худших раскладах такой результат может откинуть её на последнее место перед заключительным туром.