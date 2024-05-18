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Верес - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
УПЛ
Победа в последнем туре над "Днепром-1" существенно укрепила позиции "Александрии" в турнирной таблице - подопечные Руслана Ротаня полностью обезопасились от прямого вылета, но при этом всё ещё располагаются на расстоянии четырёх очков от зоны стыковых матчей, где как и раз находится её будущий соперник.
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Положение у "Вереса" очень шаткое - проигрывать команде точно нельзя. При худших раскладах такой результат может откинуть её на последнее место перед заключительным туром.
Матч "Верес" - "Александрия" состоится в воскресенье, 19 мая, на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
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