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УПЛ. Динамо - Кривбасс 3:1. Серебро ценнее бронзы

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне доказали свой статус-кво

УПЛ. Динамо - Кривбасс 3:1. Серебро ценнее бронзы

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Выставочный поединок и матч для экспериментов. Прежде всего это касалось команды Александра Шовковского. Перед собственными трибунами наставник киевлян попытался выставить нетрадиционную для себя формацию в три центральных защитника. Начали коллективы очень бодро. Уже в первой своей атаке криворожане имели прекрасную возможность, чтобы даже открывать счет, но Соса находился в очевидном офсайде. На что со своей стороны двумя голами в течение двух минут ответили "бело-синие".

Сначала пенальти заработал Ярмоленко. Опытного вингера на границе штрафной зоны сбил Стецьков. 11-метровый взялся исполнять лучший бомбардир первенства Ванат, и не промахнулся.

УПЛ. Динамо - Кривбасс 3:1. Серебро ценнее бронзы - изображение 1

Не успели подопечные Юрия Вернидуба оправиться после первого пропущенного, как сразу хозяева организовали второе взятие ворот. Точнее будет сказать не хозяева, а лично Шапаренко. Николай подхватил мяч почти у центра поля и в стиле Месси в матче против "Реала" в полуфинале ЛЧ 2011-го года устроил индивидуальный рейд к воротам "Кривбасса". Защитники гостей просто были наблюдателями в этом эпизоде - 2:0.

УПЛ. Динамо - Кривбасс 3:1. Серебро ценнее бронзы - изображение 2

Стоит отметить, что бронзовый призер не стушевался и довольно быстро сумел сократить отставание. Бандейра точно подал с правого фланга, а Твердохлеб пробил в дальний угол ворот Бущана. Несмотря на очевидно товарищеский статус поединка, команды действовали активно и не отсиживались в обороне. По сути отсутствие турнирных задач и ответственности развязывало руки ноги футболистами обоих клубов, из-за чего они играли в свое удовольствие.

Во второй части первого тайма обе команды достаточно много пробивали, однако обеим сторонам очень не хватало точности в завершающей стадии. Да и "Динамо", и "Кривбасс" после взрывного старта, ощутимо подсели и снизили темп.

УПЛ. Динамо - Кривбасс 3:1. Серебро ценнее бронзы - изображение 3

После столкновения в единоборстве подозрение на повреждение было у Ярмоленко. В итоге, коуч динамовцев в перерыве снял капитана с игры от греха подальше. Все же совсем скоро предстоит играть в Германии на Евро. Матч всем своим видом напоминал товарищескую игру. Двойные замены уже в самом начале вторых 45 минут от обоих наставников только подтверждали этот тезис.

После перерыва интереснее выглядели гости. Это и понятно, нужно было отыгрываться и восстанавливать статус-кво. Уже именно криворожская команда действовала первым номером и владела мячом большую часть игрового времени. Из опасного можно выделить удар ножницами через себя в исполнении вышедшего на замену Принса, однако страж ворот "Динамо" в лице Бущана был на месте.

Далее уже больше беспокоило состояние сборников, чем сама игра. Кроме вышеупомянутого Ярмоленко повреждение также получил Шапаренко. Последние секунды своего пребывания на поле хавбек киевлян просто стоял и не бегал. Было подозрение и у Бражко, хотя он разбегался. Однако, Шовковский и здесь перестраховался, и снял Владимира с игры. Надеемся, что обойдется, и все трое будут в строю перед чемпионатом Европы. В общем, игроки обеих команд очень часто шли в стыки. В одном моменте футболку порвали для Вакулко.

Чем дальше, тем все больше падали общие скорости. Особенно, это можно отнести к "бело-синим". В определенный момент создавалось ощущение, что хозяева уже немного наелись и действовали без аппетита, и желания. Хотя, в последние 10 минут динамовцы снова вспомнили о футболе и активизировались. Сначала была стойка от Буяльского, а чуть позже пришел и третий гол. Кабаев подал, Волошин на дальней сбросил головой, а Дубинчак успешно переправил кожаного в пустые ворота - 3:1. Результат был сделан. Можно констатировать, что киевский коллектив был ближе к своему четвертому забитому мячу, чем криворожская команда к своему второму.

УПЛ. Динамо - Кривбасс 3:1. Серебро ценнее бронзы - изображение 4

В итоге, имеем победу серебряного призера, благодаря мощному началу поединка от "Динамо". Достаточно ожидаемо киевляне доказывают свой статус и классовое преимущество над "Кривбассом", которому еще откровенно нужно очень много работать, чтобы дотягивать до чемпионских амбиций.

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

Матч 29-го тура УПЛ сезона 2023/24

Суббота. 18-е мая

Киев, "Динамо" имени Валерия Лобановского

"Динамо" - "Кривбасс" 3:1

Голы: Ванат 4, Шапаренко 6, Дубинчак 81 - Твердохлеб 19

"Динамо": Бущан, Попов, Бражко (Андриевский 72), Сирота (Буяльский 46), Дячук (Биловар 64), Сирота, Кабаев, Тымчик, Ярмоленко (Волошин 46), Шапаренко (Шепелев 61), Ванат.

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Шепелев, Волошин, Андриевский, Караваев, Малыш, Буяльский, Диалло, Царенко, Бенито, Биловар.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Кривбасс": Хома, Бандейра (Понедельник 82), Сантини, Стецьков (Виливальд 46), Дибанго, Твердохлеб, Вакулко (Татарков 89), Кузык, Лунев (Шевченко 75), Хомченовский, Соса (Принс 46).

Запасные: Маханьков, Омельченко, Бескоровайный, Виливальд, Понедельник, Татарков, Дебелко, Шевченко, Задерака, Кожушко, По, Принс.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Предупреждения: Кабаев 32, Биловар 69, Сантини 90+3.

Арбитр: Козик Ярослав.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
18.05.2024 в 17:45
Клас переміг Утім з'явилося багато питань Чому швидко забивши два м'ячі гравці Динамо, що все наразі буде погром і після пропущеного розгубилися? Дали стільки створити супернику! PS Вернидуб так багато обурювався суддівством, але чомусь не вимагав покарання Сосі, за те що він Ярмоленко ребра порахував. Та і наступили на п'ятку Волошину, коли він пробивав Хоч це і не дуже чітко проглядалася на останньому повторі. PSS Ну травми ТРЬОХ збірників... забагато для напівтовариської гри!!!
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Комментарии 20
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Spokoyno (Київ)
18.05.2024 в 17:45
Клас переміг Утім з'явилося багато питань Чому швидко забивши два м'ячі гравці Динамо, що все наразі буде погром і після пропущеного розгубилися? Дали стільки створити супернику! PS Вернидуб так багато обурювався суддівством, але чомусь не вимагав покарання Сосі, за те що він Ярмоленко ребра порахував. Та і наступили на п'ятку Волошину, коли він пробивав Хоч це і не дуже чітко проглядалася на останньому повторі. PSS Ну травми ТРЬОХ збірників... забагато для напівтовариської гри!!!
Ответить
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.05.2024 в 17:47
сколько футболок игрокам кривбасса ещё нужно было порвать, чтобы хоть одну жк выписать? дячук, кстати, снова без заслуженной жк ушёл
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0
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oda1979 (Запорожье)
18.05.2024 в 17:44
Кривбасс копит силы на следующий сезон. Скажем ура чемпионам и обладателям кубка Украины следующего сезона.
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1
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aleks68
18.05.2024 в 17:47
ещё одно конченное.полечи свою голову идиот
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1
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жажа_the_best (Харьков)
18.05.2024 в 17:37
Как ты Вернидуб собираессся выигрывать Лигу Европы если ты об слабую динама споткнулся?? Работы еще у тебя Юра непочатый край. Надо усиление по всем линиям. Если нужны средства на покупку качественных игроков, украинцы тебе в этом бескорыстно помогут. Оставь свой счет мы будем донатить, правда мужики?
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0
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aleks68
18.05.2024 в 17:41
что ты ....мелешь?кто будет помогать твоему верниДубу в усилении команды?надо же быть таким е......м
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2
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
18.05.2024 в 17:47
Кривбасс украинская команда в отличии от масковского ахметостадо. Никто в Украине не болеет за фк копанка запомни это донецкий даун! И все с радостью помогут криворожанам а не москальскому ублюдку ахметову!
 
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aleks68
18.05.2024 в 17:48
sticker
 
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aleks68
18.05.2024 в 17:49
......отсоси и умолкни.ничего твоему кривбассу не светит
 
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tekutiev (донецк,Украина)
18.05.2024 в 17:55
самое тупое существо на сайте.жажа-жертва аборта.и главное-не банят??? админам нравится?всех устраивает этот бред
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0
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
18.05.2024 в 17:35
Хороший динамічний матч. Моменти мали обидві команди, але Динамо мало трохи кращу реалізацію.
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0
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aleks68
18.05.2024 в 17:34
где этот .....с "великолепным"кривбассом и верниДубом?а ещё мечтает о выигрыше ЛЕ
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2
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.05.2024 в 17:31
ситуация с пенальти = неназначенный пенальти на судакове!))) цЫрк!
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.05.2024 в 17:30
жажа_the_best (Харьков)17.05.2024 в 17:57Cтавлю на победу Вернидуба два своих передних зуба! А зубы не простые. Зубы золотые! (с)ну что, балабол?
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4
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
18.05.2024 в 17:39
Всеравно 1 июня иду импланты ставить. Так что не жалко было. Тебе понятно баран донецкий??
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.05.2024 в 17:41
4мо ты тупорылое, балабол
 
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aleks68
18.05.2024 в 17:42
выбить и остальные.чтобы глотал и не гавкал.иди подмойся петух ......
 
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shat1970 (киев)
18.05.2024 в 17:28
недоигра , недофутболистов ! Дигродация динамо прогресирует
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0
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Одиссей(Афула) (Афула)
18.05.2024 в 17:36
И что характерно,у некоторых ,судя по грамматике,наступила еще раньше,чем у футболистов.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.05.2024 в 17:42
это от дегидратации)))
 
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