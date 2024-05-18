Премьер-лига
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Два быстрых гола. Динамо повело в счете 2:0 уже на шестой минуте матча против Кривбасса
Киевляне со старта начали нагружать оборону криворожцев
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
"Динамо" и "Кривбасс" встречаются в рамках 29-го тура УПЛ.
Счет во встрече был открыт на четвертой минуте. Ярмоленко заработал пенальти – на нем сфолил Стецьков. Приговор реализовал Владислав Ванат, забив свой 14-й гол в текущем чемпионате.
На шестой минуте перевес киевлян удвоил Николай Шапаренко после сольного прохода. Для него этот точный удар стал четвёртым в УПЛ.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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