Динамо и Кривбасс приняли участие в акции Free Mariupol Defenders

Перед матчем 29-го тура УПЛ, "Динамо Киев" и "Кривбасс" приняли участие в акции #FreeMariupolDefenders.

Цель акции – привлечь внимание общественности к тому, что большое количество отважных защитников Азовстали в многострадальном Мариуполе уже долгое время находятся в плену.

Напомним, что сейчас проходит матч "Динамо" - Кривбасс", следить за ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.