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Динамо и Кривбасс приняли участие в акции Free Mariupol Defenders

Премьер-лига

Призывают освободить защитников Азовстали

Динамо и Кривбасс приняли участие в акции Free Mariupol Defenders

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перед матчем 29-го тура УПЛ, "Динамо Киев" и "Кривбасс" приняли участие в акции #FreeMariupolDefenders.

Цель акции – привлечь внимание общественности к тому, что большое количество отважных защитников Азовстали в многострадальном Мариуполе уже долгое время находятся в плену.

Напомним, что сейчас проходит матч "Динамо" - Кривбасс", следить за ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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