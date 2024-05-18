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Динамо и Кривбасс приняли участие в акции Free Mariupol Defenders
Призывают освободить защитников Азовстали
Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем 29-го тура УПЛ, "Динамо Киев" и "Кривбасс" приняли участие в акции #FreeMariupolDefenders.
Цель акции – привлечь внимание общественности к тому, что большое количество отважных защитников Азовстали в многострадальном Мариуполе уже долгое время находятся в плену.
Напомним, что сейчас проходит матч "Динамо" - Кривбасс", следить за ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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Источник:Динамо Київ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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