Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс все еще в игре. Команда Вернидуба сократила отставание от Динамо благодаря голу дебютанта основного состава
Егор Твердохлеб проявил себя
Фото: ФК Кривбас
В Киеве продолжается матч 29-го тура УПЛ между "Динамо" и "Кривбассом". Хозяева очень быстро повели со счетом 2:0, но "Кривбасс" не сдался.
Криворожцы вернулись в игру голом дебютанта основного состава Егора Твердохлиба. На 19-й минуте он удачно пробил головой после фланговой подачи.
Отметим, что с турнирной токи зрения этот матч неважен. "Динамо" финиширует вторым в таблице, "Кривбасс" – третьим.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
18.05.2024 в 16:30
Ответить
0
2
Популярное сейчас
- Новая команда Сергея Ковальца заняла за границей третье место
- Вячеслав Суркис: Больше всего оскорблений кричали не болельщики, а дети из академии Шахтера
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Фридман: После финала ЛЕ с Севильей игроки Днепра не хотели брать зарплату меньше миллиона, абсолютно каждый хотел миллион-полтора
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1