Кривбасс все еще в игре. Команда Вернидуба сократила отставание от Динамо благодаря голу дебютанта основного состава

В Киеве продолжается матч 29-го тура УПЛ между "Динамо" и "Кривбассом". Хозяева очень быстро повели со счетом 2:0, но "Кривбасс" не сдался.

Криворожцы вернулись в игру голом дебютанта основного состава Егора Твердохлиба. На 19-й минуте он удачно пробил головой после фланговой подачи.

Отметим, что с турнирной токи зрения этот матч неважен. "Динамо" финиширует вторым в таблице, "Кривбасс" – третьим.