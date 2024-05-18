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Кривбасс все еще в игре. Команда Вернидуба сократила отставание от Динамо благодаря голу дебютанта основного состава

Премьер-лига
Обновлено

Егор Твердохлеб проявил себя

Кривбасс все еще в игре. Команда Вернидуба сократила отставание от Динамо благодаря голу дебютанта основного состава

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В Киеве продолжается матч 29-го тура УПЛ между "Динамо" и "Кривбассом". Хозяева очень быстро повели со счетом 2:0, но "Кривбасс" не сдался.

Криворожцы вернулись в игру голом дебютанта основного состава Егора Твердохлиба. На 19-й минуте он удачно пробил головой после фланговой подачи.

Отметим, что с турнирной токи зрения этот матч неважен. "Динамо" финиширует вторым в таблице, "Кривбасс" – третьим.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.05.2024 в 16:30
Такую динама надо обыгрывать. Больше навесов в штрафную. Они сами ошибуцца! Давай Вернидуб! На тебя смотрит вся Украина!
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2
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
18.05.2024 в 16:30
Такую динама надо обыгрывать. Больше навесов в штрафную. Они сами ошибуцца! Давай Вернидуб! На тебя смотрит вся Украина!
Ответить
0
2

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