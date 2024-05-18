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А Евро-2024 – уже на носу. Динамо вынужденно заменило Ярмоленко и Шапаренко в матче с Кривбассом

Премьер-лига

Серьезны ли повреждения игроков – неизвестно

А Евро-2024 – уже на носу. Динамо вынужденно заменило Ярмоленко и Шапаренко в матче с Кривбассом

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В Киеве продолжается матч 29-го тура УПЛ между "Динамо" и "Кривбассом". Обе команды уже знают свои итоговые места в турнирной таблице, несмотря на это, вышли на игру с боевым настроем.

Возможно, слишком боевым, ведь "Динамо" вынуждено было делать две замены. С поля ушли Андрей Ярмоленко, который заработал пенальти, и Николай Шапаренко, который забил второй мяч киевлян. Ярмоленко заменили в перерыве – ранее в первом тайме он столкнулся с оппонентом и держался за ребра.

Шапаренко ушел с поля в начале второго тайма. Перед заменой Николай прихрамывал.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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