Трехходовка с точным ударом защитника. Видео, как Динамо в третий раз забило Кривбассу

В Киеве сыграли матч 29-го тура УПЛ "Динамо" и "Кривбасс". Сильнее оказались хозяева – 3:1. Третий гол "Динамо" забило в конце игрового времени усилиями защитника Дубинчака.

Хотя стоит отмечать всю трехходовку: подачу с фланга, сбрасывание от Волошина, точный удар Дубинчака.

Добавим, что "Динамо" финиширует вторым в чемпионате Украины, а "Кривбасс" – третьим.