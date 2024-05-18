Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трехходовка с точным ударом защитника. Видео, как Динамо в третий раз забило Кривбассу
Отличился Дубинчак
fcdynamo.com
В Киеве сыграли матч 29-го тура УПЛ "Динамо" и "Кривбасс". Сильнее оказались хозяева – 3:1. Третий гол "Динамо" забило в конце игрового времени усилиями защитника Дубинчака.
Хотя стоит отмечать всю трехходовку: подачу с фланга, сбрасывание от Волошина, точный удар Дубинчака.
Добавим, что "Динамо" финиширует вторым в чемпионате Украины, а "Кривбасс" – третьим.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Новая команда Сергея Ковальца заняла за границей третье место
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
- Кривбасс сыграет в Лиге Европы, пятая команда УПЛ выйдет в еврокубки
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн