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Трехходовка с точным ударом защитника. Видео, как Динамо в третий раз забило Кривбассу

Премьер-лига

Отличился Дубинчак

Трехходовка с точным ударом защитника. Видео, как Динамо в третий раз забило Кривбассу

fcdynamo.com

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В Киеве сыграли матч 29-го тура УПЛ "Динамо" и "Кривбасс". Сильнее оказались хозяева – 3:1. Третий гол "Динамо" забило в конце игрового времени усилиями защитника Дубинчака.

Хотя стоит отмечать всю трехходовку: подачу с фланга, сбрасывание от Волошина, точный удар Дубинчака.

Добавим, что "Динамо" финиширует вторым в чемпионате Украины, а "Кривбасс" – третьим.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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