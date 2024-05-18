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Вернидуб: Пенальти поставили, которого не было. Как мы хотим, чтобы потом наши судьи судили в Европе
Наставник Кривбасса – о поражении от Динамо
Фото: ФК Кривбасс
В 29-м туре команда из Кривого Рога посетила столицу и проиграла вице-чемпиону 1:3. Юрий Вернидуб доволен игрой, но у него есть вопросы к арбитрам.
[О претензиях к судье]“ Я спокойно говорю, просто человеку доказываю – ни “Динамо” ничего не нужно, ни нам, суди, что есть. Если там был пенальти, ну, извините… Если был офсайд у Дибанго, ну тогда я слепой. Сейчас есть технологии, есть iPad, на котором можно пересмотреть момент. Я не понимаю этих ошибок. Как мы хотим, чтобы наши судьи потом судили в Европе. Никогда они не судили и не будут, только единицы.
Я не говорю о заангажированности, а об уровне. Я же без всяких оскорблений. Они должны делать из этих ошибок какие-то выводы и двигаться дальше. А то потом они нам рассказывают: "Да вы лучше играйте". Да мы то играем, мы работаем, вы тоже работаете, вот и все".
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"Пенальти поставили, которого не было, затем второй мяч пропустили. Но если в целом брать игру, то мне очень понравилось, как мы играли, у нас было достаточно моментов, могли забивать. Мы играли на равных, что в первом, что во втором тайме. Есть над чем работать.
В начале сезона, вы думали, какое место займет "Кривбасс"? Вот честно. Мы стали там, где хотели стать. Мы этого заслуживали и в честной борьбе унесли эту бронзу. Очень благодарен ребятам, поздравляю весь клуб, теперь нужно ниже этой планки не становиться”, – поделился впечатлением специалист.
"Кривбасс" проиграл в третий раз подряд.
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