Вернидуб: Пенальти поставили, которого не было. Как мы хотим, чтобы потом наши судьи судили в Европе

В 29-м туре команда из Кривого Рога посетила столицу и проиграла вице-чемпиону 1:3. Юрий Вернидуб доволен игрой, но у него есть вопросы к арбитрам.

[О претензиях к судье]“ Я спокойно говорю, просто человеку доказываю – ни “Динамо” ничего не нужно, ни нам, суди, что есть. Если там был пенальти, ну, извините… Если был офсайд у Дибанго, ну тогда я слепой. Сейчас есть технологии, есть iPad, на котором можно пересмотреть момент. Я не понимаю этих ошибок. Как мы хотим, чтобы наши судьи потом судили в Европе. Никогда они не судили и не будут, только единицы.

Я не говорю о заангажированности, а об уровне. Я же без всяких оскорблений. Они должны делать из этих ошибок какие-то выводы и двигаться дальше. А то потом они нам рассказывают: "Да вы лучше играйте". Да мы то играем, мы работаем, вы тоже работаете, вот и все".