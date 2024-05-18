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Вернидуб: Пенальти поставили, которого не было. Как мы хотим, чтобы потом наши судьи судили в Европе

Премьер-лига
Обновлено

Наставник Кривбасса – о поражении от Динамо

Вернидуб: Пенальти поставили, которого не было. Как мы хотим, чтобы потом наши судьи судили в Европе

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

В 29-м туре команда из Кривого Рога посетила столицу и проиграла вице-чемпиону 1:3. Юрий Вернидуб доволен игрой, но у него есть вопросы к арбитрам.

[О претензиях к судье]“ Я спокойно говорю, просто человеку доказываю – ни “Динамо” ничего не нужно, ни нам, суди, что есть. Если там был пенальти, ну, извините… Если был офсайд у Дибанго, ну тогда я слепой. Сейчас есть технологии, есть iPad, на котором можно пересмотреть момент. Я не понимаю этих ошибок. Как мы хотим, чтобы наши судьи потом судили в Европе. Никогда они не судили и не будут, только единицы.

Я не говорю о заангажированности, а об уровне. Я же без всяких оскорблений. Они должны делать из этих ошибок какие-то выводы и двигаться дальше. А то потом они нам рассказывают: "Да вы лучше играйте". Да мы то играем, мы работаем, вы тоже работаете, вот и все".

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"Пенальти поставили, которого не было, затем второй мяч пропустили. Но если в целом брать игру, то мне очень понравилось, как мы играли, у нас было достаточно моментов, могли забивать. Мы играли на равных, что в первом, что во втором тайме. Есть над чем работать.

В начале сезона, вы думали, какое место займет "Кривбасс"? Вот честно. Мы стали там, где хотели стать. Мы этого заслуживали и в честной борьбе унесли эту бронзу. Очень благодарен ребятам, поздравляю весь клуб, теперь нужно ниже этой планки не становиться”, – поделился впечатлением специалист.

"Кривбасс" проиграл в третий раз подряд.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.05.2024 в 18:58
Вернидуб прав! Пенальти там и в помине не было! Работа суркиса с судьями на лицо! Господи, избавь нас от этих уродов в украинском футболе! Суркиса бросить в бассейн с крокодилами!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
18.05.2024 в 18:58
Вернидуб прав! Пенальти там и в помине не было! Работа суркиса с судьями на лицо! Господи, избавь нас от этих уродов в украинском футболе! Суркиса бросить в бассейн с крокодилами!
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0
6
Dr. House (Поділля)
18.05.2024 в 18:45
Мав змогу подивитися цей матч, незважаючи на відсутність турнірної інтриги. Гра сподобалася. Поважаю Вернидуба як тренера та як Людину, але він говорить емоціями. Було порушення Правил Гри. Після перегляду ВАР з'ясувалося, що воно було в межах карного майданчика. Не зрозуміло до чого це завивання. На рахунок офсайду, не зрозуміло якого. Ніякий офсайд голом не закінчився. Якщо, тей, що на 1-й хвилині, то Вернидуб не правий, офсайд було зафіксовано після завершення епізоду. Забили, то ВАР би передивлявся. А так, до чого цей спітч?
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Spokoyno (Київ)
18.05.2024 в 18:58
Вмієте і про футбол... коли КаКл не заважає Пенальті згоден. Кабаєв коли так суперника за поле виніс ще картку отримав! А офсайд, він скоріш мав на увазі коли Попов лише на куту воротарського м'яч виніс... І це дійсно ні на що не вплинуло... Хіба ще один кутовий! Так тренер повинен захищати своїх, але не перекручувати Правила на догоду собі!
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vlotko (Броди)
18.05.2024 в 19:41
Там і на повторі видно, що порушення було в межах штрафної, Ярмоленка " викинули " з штрафної і він впав вже за межами її. Завжди, той хто програв, шукає причину в своє виправдання. Така психологічна суть людини.
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