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Шовковский: Если судья свистнул фол, хочет или не хочет, но должен ставить 11-метровый удар

Премьер-лига
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Тренер киевлян дал послематчевый комментарий

Шовковский: Если судья свистнул фол, хочет или не хочет, но должен ставить 11-метровый удар

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Бело-синие" оформили уверенную победу над "Кривбассом" (3:1). Александр Шовковский понимает эмоции Вернидуба по поводу назначенного пенальти, но не оправдывает арбитра.

"Кроме желания победить и подарить болельщикам победу задач не было. Тем более, мы понимали, что сейчас начнется подготовка к Евро-2024. Я общался с главным тренером Сергеем Ребровым и мы приняли решение, что эту игру сыграют наши сборники и я не буду вовлекать их в тренировочный процесс для следующей игры. Они получат отдых, чтобы готовиться к Евро.

Состав был боевой, но изменили тактическое построение. Не все удавалось, но в первом тайме моменты были, могли забивать 4 мяча.

[О пенальти] Событие произошло в штрафной. Если судья свистнул фол, хочет или не хочет, но должен ставить 11-метровый удар. Был ли там фол – мне сложно об этом говорить. Насколько я понимаю, это ему подсказал лайнсмен. Это игра. Я знаю настрой Юрия Николаевича, как он готовит команду, он не терпит полутонов», – рассказал специалист.

"Динамо" одержало 21-ю победу в сезоне.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Александр Симченко
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