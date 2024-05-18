Шовковский: Если судья свистнул фол, хочет или не хочет, но должен ставить 11-метровый удар

"Бело-синие" оформили уверенную победу над "Кривбассом" (3:1). Александр Шовковский понимает эмоции Вернидуба по поводу назначенного пенальти, но не оправдывает арбитра.

"Кроме желания победить и подарить болельщикам победу задач не было. Тем более, мы понимали, что сейчас начнется подготовка к Евро-2024. Я общался с главным тренером Сергеем Ребровым и мы приняли решение, что эту игру сыграют наши сборники и я не буду вовлекать их в тренировочный процесс для следующей игры. Они получат отдых, чтобы готовиться к Евро.

Состав был боевой, но изменили тактическое построение. Не все удавалось, но в первом тайме моменты были, могли забивать 4 мяча.

[О пенальти] Событие произошло в штрафной. Если судья свистнул фол, хочет или не хочет, но должен ставить 11-метровый удар. Был ли там фол – мне сложно об этом говорить. Насколько я понимаю, это ему подсказал лайнсмен. Это игра. Я знаю настрой Юрия Николаевича, как он готовит команду, он не терпит полутонов», – рассказал специалист.