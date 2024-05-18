Шовковский: У Ярмоленко и Бражко ушиб, Шапаренко попросил замену

Матч против "Кривбасса" уже не имел турнирного значения для "Динамо", но футболисты не отбывали номер. Поэтому не обошлось без повреждений.

“У Ярмоленко сильный ушиб, он почти не мог вздохнуть. Надеялись, что в перерыве он отойдет, дыхание стабилизируется. У Бражко тоже ушиб, Шапаренко попросил замену – его беспокоила нога. Насыщенный сезон, сложный период. Ребятам нужно готовиться к Евро, мы все надеемся на удачное выступление национальной дружины. Поэтому они сегодня должны были сыграть на максимуме, чтобы потом получить отдых 5-6 дней и дальше готовиться уже в рядах сборной”, – прокомментировал замены Александр Шовковский.

В этой встрече Николай Шапаренко забил 4-й гол в текущем первенстве УПЛ.