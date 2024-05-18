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Днепр-1 - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: twitter.com
Для одних все очень просто и успешно. Для других - максимально сложно. В воскресенье между собой на "Днепр Арене" сойдутся команды Юрия Максимова и Марино Пушича.
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"Горняки" уже решили все задачи на сезон и оформили золотой дубль. В свою очередь днепрян ожидает два финала в борьбе за сохранение места в зоне еврокубков. Предыдущая встреча этих коллективов в первом круге украинского первенства завершилась триумфом "Днепра-1" - со счетом 3:1.
Матч 29-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Днепр-1" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 19-го мая 2024-го года, в 15:30.
Смотреть матч можно на общедоступном телеканале 2+2. Его можно найти на любой платформе и у любого провайдера телевидения. Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир матча, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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