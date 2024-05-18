Вернидуб: Я сделаю все, чтобы мы росли. Зачем тогда работать тренером, если нет цели?

Юрий Николаевич пообщался с прессой после поражения от "Динамо".

“Мы дали шанс проявить себя сегодня молодым ребятам: Богдану Хоме, Владимиру Виливальду, Ярославу Шевченко. Впереди – последний матч против «Миная». Думаю, дадим шанс и другой молодежи. В «Кривбассе» U-19 очень неплохие исполнители. Они ведь должны расти. В «Динамо», например, тоже очень хорошая Академия, играют воспитанники; это самая лучшая футбольная школа в Украине.

[О трёх подряд поражениях] Если бы ребята перед игрой с «Полесьем» не узнали бы, что «Днепр-1» проиграл, все могло сложиться по-другому. С другой стороны, если ты уже вышел на поле, то докажи своей игрой, что ты действительно бронзовый призер, и хочешь в дальнейшем сделать шаг вперед”.