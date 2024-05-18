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Вернидуб: Я сделаю все, чтобы мы росли. Зачем тогда работать тренером, если нет цели?

Премьер-лига

Наставник команды ответил на вопросы журналистов

Вернидуб: Я сделаю все, чтобы мы росли. Зачем тогда работать тренером, если нет цели?

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Юрий Николаевич пообщался с прессой после поражения от "Динамо".

“Мы дали шанс проявить себя сегодня молодым ребятам: Богдану Хоме, Владимиру Виливальду, Ярославу Шевченко. Впереди – последний матч против «Миная». Думаю, дадим шанс и другой молодежи. В «Кривбассе» U-19 очень неплохие исполнители. Они ведь должны расти. В «Динамо», например, тоже очень хорошая Академия, играют воспитанники; это самая лучшая футбольная школа в Украине.

[О трёх подряд поражениях] Если бы ребята перед игрой с «Полесьем» не узнали бы, что «Днепр-1» проиграл, все могло сложиться по-другому. С другой стороны, если ты уже вышел на поле, то докажи своей игрой, что ты действительно бронзовый призер, и хочешь в дальнейшем сделать шаг вперед”.

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“Я сделаю все от себя зависящее, чтобы мы росли с каждым годом. Зачем тогда работать тренером, если у тебя нет цели? УПЛ растет, это факт. Посмотрите, какая у нас конкуренция за каждую позицию до последнего тура.

[О переносах матчей УПЛ в связи с еврокубками] Никаких переносов. Я это говорил еще, когда работал в «Заре», и мы ничего не переносили. А как в Англии играют через два дня на третий? Поэтому никогда не скажу, что мы проиграли, потому что очень устали”, – отметил тренер.

Напомним, что это вторая бронза для Юрия Вернидуба в качестве наставника после сезона 2016/17.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Сайт ФК "Кривбас"
Опубликовал: Александр Симченко
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