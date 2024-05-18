Попов: Играли по новой схеме, но для меня она не была новой, поскольку играли по ней в сборной U20

Весной Денис отыграл уже 15-й поединок в старте. Футболист поделился изменениями в сегодняшней подготовке к матчу.

“Эмоции положительные. Выиграли, показали хорошую игру. В первом тайме тяжеловато было, поскольку играли по новой схеме, не хватало игрока в атакующей зоне. А во втором тайме провели замены, перестроились, и игра пошла в привычном русле. Для меня схема не была новой, потому что играли по ней в сборной U20. Сейчас мы отрабатывали ее всего дня три, поэтому не было достаточного понимания.

Функции немного изменились – больше «подчищал», отбирал, атаки не начинал. Во втором тайме у меня были обязанности начинать атаки и продвигать мяч вперед".