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Попов: Играли по новой схеме, но для меня она не была новой, поскольку играли по ней в сборной U20

Премьер-лига

Игрок Динамо дал послематчевый комментарий

Попов: Играли по новой схеме, но для меня она не была новой, поскольку играли по ней в сборной U20

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Весной Денис отыграл уже 15-й поединок в старте. Футболист поделился изменениями в сегодняшней подготовке к матчу.

“Эмоции положительные. Выиграли, показали хорошую игру. В первом тайме тяжеловато было, поскольку играли по новой схеме, не хватало игрока в атакующей зоне. А во втором тайме провели замены, перестроились, и игра пошла в привычном русле. Для меня схема не была новой, потому что играли по ней в сборной U20. Сейчас мы отрабатывали ее всего дня три, поэтому не было достаточного понимания.

Функции немного изменились – больше «подчищал», отбирал, атаки не начинал. Во втором тайме у меня были обязанности начинать атаки и продвигать мяч вперед".

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"Этот сезон можно занести в актив, поскольку я играю каждый матч. Буду и дальше стараться так продолжать. Присутствие болельщиков придает мотивации и силы.

[О бое Усика] Уже спешу домой, буду готовиться к просмотру. Буду болеть за нашего козака, ждем только победы”, – рассказал защитник.

25-летний футболист появлялся на поле в 23 встречах УПЛ. Это личный рекорд Дениса за сезон.

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Источник:
Сайт "Динамо"
Опубликовал: Александр Симченко
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