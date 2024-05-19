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Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Металлист 1925 - Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Сегодня в 29-м туре украинской Премьер-Лиги на "Арене Левый берег" харьковский "Металлист 1925" будет принимать "Полесье". Очень важный матч для обеих команд с турнирной точки зрения. Подопечные Виктора Скрипника сейчас находятся на последнем 16-м месте и им нужно побеждать, чтобы играть в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе. "Полесье" стремится квалифицироваться в еврокубки и это реальная задача, ведь житомирский коллектив имеет равное количество очков с "Рухом" и все в их руках.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на канале UPL TV⁵.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур

19 мая 2024 года. "Арена Левый берег". Киевская обл.

"Металлист 1925" 15:30 "Полесье"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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