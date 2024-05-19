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Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
Сегодня в 29-м туре украинской Премьер-Лиги на "Арене Левый берег" харьковский "Металлист 1925" будет принимать "Полесье". Очень важный матч для обеих команд с турнирной точки зрения. Подопечные Виктора Скрипника сейчас находятся на последнем 16-м месте и им нужно побеждать, чтобы играть в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе. "Полесье" стремится квалифицироваться в еврокубки и это реальная задача, ведь житомирский коллектив имеет равное количество очков с "Рухом" и все в их руках.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на канале UPL TV⁵.
Украинская Премьер-лига, 29-й тур
19 мая 2024 года. "Арена Левый берег". Киевская обл.
"Металлист 1925" 15:30 "Полесье"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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