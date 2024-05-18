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Биловар: Во второй части сезона мне не везло – сначала заболел, потом разбили голову

Премьер-лига
Обновлено

Кристиан подвел итоги неоднозначного сезона

Биловар: Во второй части сезона мне не везло – сначала заболел, потом разбили голову

Фото: ФК Динамо Київ

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Защитник рассказал о нюансах новой схемы и своем положении дел в клубе.

“Для меня схема не нова, поскольку в прошлом сезоне, выступая на Кипре, я играл в команде, которая играла именно по этой схеме. Сейчас же отрабатывали эту схему в тренировочном процессе и как для игры с таким непростым соперником продемонстрировали довольно неплохую игру, поскольку впервые играли по ней. Еще больше ведется игра от центральных защитников, можно сказать, начинаем атаки, так как в центре поля остается меньше игроков".

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"Буду продолжать дальше работать, чтобы в следующем сезоне получать больше игрового времени. Надеюсь, травмы будут обходить, поскольку во второй части сезона мне не везло – сначала заболел, потом разбили голову. Так и не мог набрать оптимальные кондиции – только к концу сезона что-то удается. По себе знаю, что я отдаюсь максимально на тренировках.

Пока мы готовимся к последнему поединку. Думаю, уже после него нам расскажут все о отпуске, предсезонной подготовке”, – рассказал защитник.

С октября 23-летний защитник появился на поле только во втором официальном матче киевлян.

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Динамо (Киев) Кристиан Биловар
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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