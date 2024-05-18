Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1

В Киеве состоялся стартовый матч 29-го тура УПЛ. Встречались два представителя топ-3. Те, кто уже не может изменить свою финишную позицию: "Динамо" будет вторым, „Кривбасс“ – третьим.

Несмотря на отсутствие турнирной интриги, команды выдали насыщенный на события, интересный матч. Зрители увидели аж четыре результативных удара. Вживую за матчем следила фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже в галерее.

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