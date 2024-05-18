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Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1

Премьер-лига

Неплохой футбол в Киеве

Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве состоялся стартовый матч 29-го тура УПЛ. Встречались два представителя топ-3. Те, кто уже не может изменить свою финишную позицию: "Динамо" будет вторым, „Кривбасс“ – третьим.

Несмотря на отсутствие турнирной интриги, команды выдали насыщенный на события, интересный матч. Зрители увидели аж четыре результативных удара. Вживую за матчем следила фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже в галерее.

Фотогалерея

Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 1Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 2Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 3Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 4Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 5Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 6Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 7Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 8Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 10Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 2Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 9Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 1Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 3Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 4Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 5Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 6Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 7Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 8Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 9Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 10Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 1Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 2Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 3Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 4Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 5Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 6Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 7Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 8Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 9Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 10Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 1Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 2Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 4Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 5Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 6Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 7Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 8Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 9Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 10Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 11Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 1Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 2Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 3Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 4Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 5Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 6Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 7Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 8Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 9Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 10Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 1Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 2Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 3Без турнирной интриги, но с голами. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 3:1 - фото 4
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