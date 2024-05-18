Дубинчак – о новой тактике: Были недопонимания, разрывы в центре, много контратак

В 2024 году Дубинчак только в пятый раз вышел в старте и отмечает, что испытывает давление из-за нехватки игровой практики.

“Понравилась открытая игра. Ни нам, ни "Кривбассу" уже ничего не нужно было. Плюс попробовали другую тактику в первом тайме. Игра удалась больше для болельщиков.

Мне нравится, когда играют в три защитника, у меня тогда более развязаны руки, мне это больше импонирует. Были недопонимания, разрывы в центре, много контратак, что в их сторону, что в нашу".