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Дубинчак – о новой тактике: Были недопонимания, разрывы в центре, много контратак

Премьер-лига
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Владислав рассказал о новых игровых наработках

Дубинчак – о новой тактике: Были недопонимания, разрывы в центре, много контратак

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В 2024 году Дубинчак только в пятый раз вышел в старте и отмечает, что испытывает давление из-за нехватки игровой практики.

“Понравилась открытая игра. Ни нам, ни "Кривбассу" уже ничего не нужно было. Плюс попробовали другую тактику в первом тайме. Игра удалась больше для болельщиков.

Мне нравится, когда играют в три защитника, у меня тогда более развязаны руки, мне это больше импонирует. Были недопонимания, разрывы в центре, много контратак, что в их сторону, что в нашу".

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"Сейчас я мало играю, через две на третью игру. Забитый гол поможет мне психологически. Хотелось бы доказывать свое место в составе. Что касается последней игры, "Руху" есть что решать, нам нет, поэтому будем играть в открытый, хороший футбол для болельщиков. Для нас нет задач, поэтому будут играть ребята, которые меньше играют. У них есть шанс проявить себя. Я считаю, что они ничем не хуже тех, кто есть в структуре "Динамо", в клубе. Все сильные игроки только не до конца получают свое игровое время”, – рассказал защитник.

Сегодня 25-летний футболист впервые забил на взрослом уровне.

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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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