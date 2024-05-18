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Дубинчак – о новой тактике: Были недопонимания, разрывы в центре, много контратак
Владислав рассказал о новых игровых наработках
Фото: ФК Динамо Киев
В 2024 году Дубинчак только в пятый раз вышел в старте и отмечает, что испытывает давление из-за нехватки игровой практики.
“Понравилась открытая игра. Ни нам, ни "Кривбассу" уже ничего не нужно было. Плюс попробовали другую тактику в первом тайме. Игра удалась больше для болельщиков.
Мне нравится, когда играют в три защитника, у меня тогда более развязаны руки, мне это больше импонирует. Были недопонимания, разрывы в центре, много контратак, что в их сторону, что в нашу".
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"Сейчас я мало играю, через две на третью игру. Забитый гол поможет мне психологически. Хотелось бы доказывать свое место в составе. Что касается последней игры, "Руху" есть что решать, нам нет, поэтому будем играть в открытый, хороший футбол для болельщиков. Для нас нет задач, поэтому будут играть ребята, которые меньше играют. У них есть шанс проявить себя. Я считаю, что они ничем не хуже тех, кто есть в структуре "Динамо", в клубе. Все сильные игроки только не до конца получают свое игровое время”, – рассказал защитник.
Сегодня 25-летний футболист впервые забил на взрослом уровне.
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