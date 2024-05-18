Рух – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 29-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 29-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и одесским "Черноморцем".

Предпоследние туры пройдут в УПЛ, Ла Лиге и Серии А. Развязка сезона состоится в Примейре, Лиге 1 и АПЛ. Стоит обратить внимание, что матчи в чемпионатах стартуют в рамках одного и того же временного слота, каждый в отдельном. Но с нашим мультифидом по 29-му туру УПЛ сильно и много вам "клацать" не придется. В нашей трансляции мы сделаем акцент на матче "Рух" – "Черноморец", а также будем сообщать результаты других поединков.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 19 мая – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Александр Рыженко