Силы обороны уничтожили 16 российских танков в сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали еще 1210 оккупантов. Кроме того, было уничтожено 235 единиц вражеской техники. Среди них 16 танков.

В целом потери РФ с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: