Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Силы обороны уничтожили 16 российских танков в сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также 1210 захватчиков были ликвидированы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали еще 1210 оккупантов. Кроме того, было уничтожено 235 единиц вражеской техники. Среди них 16 танков.
В целом потери РФ с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 492 290 (+1210) человек,
- танков ‒ 7576 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 14630 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 12687 (+48) ед,
- РСЗО / MLRS – 1074 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 803 (+2) ед,
- самолетов – 354 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10155 (+47),
- крылатых ракет ‒ 2204 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17251 (+82) ед,
- специальной техники – 2077 (+2).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинец – абсолютный чемпион. ВИДЕОобзор боя Александр Усик - Тайсон Фьюри
- Усик-Фьюри: Статистика ударов от обоих боксеров
- Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн