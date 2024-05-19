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Силы обороны уничтожили 16 российских танков в сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Премьер-лига

Также 1210 захватчиков были ликвидированы

Силы обороны уничтожили 16 российских танков в сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали еще 1210 оккупантов. Кроме того, было уничтожено 235 единиц вражеской техники. Среди них 16 танков.

В целом потери РФ с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 492 290 (+1210) человек,
  • танков ‒ 7576 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 14630 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 12687 (+48) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1074 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 803 (+2) ед,
  • самолетов – 354 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10155 (+47),
  • крылатых ракет ‒ 2204 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17251 (+82) ед,
  • специальной техники – 2077 (+2).
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Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
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